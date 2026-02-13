Manos Entrerrianas estará presente en la 41ª Fiesta Nacional de la Artesanía en Colón

Durante las jornadas de la fiesta, un stand institucional exhibirá y ofrecerá al público producciones elaboradas por emprendedores que integran Manos Entrerrianas, entre ellas piezas en cuero, madera, cerámica, tejidos, mates, metales y piedras.
El Ministerio de Desarrollo Humano participará con la marca provincial Manos Entrerrianas en la 41ª Fiesta Nacional de la Artesanía, que se desarrollará en la ciudad de Colón. La presencia en este evento emblemático del calendario cultural entrerriano forma parte de las acciones que impulsa la cartera para fortalecer la visibilidad y comercialización del trabajo de los emprendedores.
Durante las jornadas de la fiesta, un stand institucional exhibirá y ofrecerá al público producciones elaboradas por emprendedores que integran Manos Entrerrianas, entre ellas piezas en cuero, madera, cerámica, tejidos, mates, metales y piedras, además de otros productos que reflejan la identidad y la diversidad del trabajo artesanal de la provincia. Cada una de estas creaciones representa saberes, técnicas y trayectorias productivas que se consolidan a partir del acompañamiento del Estado provincial.
Además, acompañarán once stands de emprendimientos provinciales pertenecientes a la marca entrerriana.
Manos Entrerrianas es una marca impulsada por el Ministerio de Desarrollo Humano con el objetivo de poner en valor las producciones de emprendedores entrerrianos, fortaleciendo su posicionamiento, calidad e identidad. El sello distingue productos elaborados en nuestro territorio y promueve el comercio justo, el consumo responsable y el desarrollo local.
La participación en la Fiesta Nacional de la Artesanía constituye una oportunidad estratégica para ampliar canales de comercialización, generar nuevos vínculos y continuar consolidando espacios de promoción para los emprendedores. En este sentido, desde el Ministerio se destacó la importancia de acompañar estos procesos y de sostener políticas públicas que impulsen el crecimiento de este sector productivo.
La 41ª edición de la Fiesta Nacional de la Artesanía reúne a artesanos de todo el país y convoca cada año a miles de visitantes, consolidándose como uno de los encuentros más importantes en su rubro. En ese marco, la presencia de Manos Entrerrianas reafirma el compromiso del Gobierno provincial con la promoción del trabajo, la producción local y la identidad cultural entrerriana.