Paraná Desde hoy hasta el lunes

Ultiman detalles para el inicio del carnaval de Paraná este viernes: “La gente va estar más cómoda”

A horas del comienzo de una nueva edición de la celebración, el predio ya muestra movimiento con el montaje de tribunas y sectores gastronómicos. Desde la organización destacaron mejoras en accesibilidad, el trabajo de las agrupaciones y la expectativa por cuatro noches con fuerte identidad local.

13 de Febrero de 2026
Carnaval en Paraná.
A horas del comienzo de una nueva edición de la celebración, el predio ya muestra movimiento con el montaje de tribunas y sectores gastronómicos. Desde la organización destacaron mejoras en accesibilidad, el trabajo de las agrupaciones y la expectativa por cuatro noches con fuerte identidad local.

El carnaval de Paraná empieza este viernes y, a pocas horas del inicio, la zona de calle Salvador Maciá ya refleja el ritmo de una de las celebraciones más tradicionales de la ciudad. Entre estructuras en armado, personal trabajando y agrupaciones ultimando detalles, el predio se prepara para recibir al público durante un fin de semana largo que combinará música, brillo y competencia sobre la pista.

 

El evento, organizado por la Municipalidad de Paraná junto a la Red de Artistas del Carnaval Paranaense (RACP), volverá a reunir comparsas, baterías y conjuntos carnavalescos en un corredor de 300 metros ubicado entre General Gervasio Artigas y Coronel Uzin. Elonce recorrió el lugar durante las horas previas al arranque para conocer el estado de los preparativos y las expectativas oficiales.

 

 

Un predio que cambia su fisonomía

 

Mientras avanzaba el montaje de tribunas, Nicolás Rodríguez, integrante del área de Cultura municipal, explicó que el trabajo comenzó días atrás y que el objetivo fue mejorar la experiencia del público. “Este año se apostó a mejorar la estética y también la accesibilidad para que la gente tenga más espacio para sentarse”, señaló durante la recorrida, al tiempo que confirmó que habrá sectores habilitados para quienes lleven sillones.

 

El funcionario indicó que las puertas abrirán a las 20 y que las boleterías estarán ubicadas en los ingresos principales. La entrada general tendrá un valor de 5.000 pesos, mientras que los menores de 10 años ingresarán sin cargo. Además, se habilitará el cobro electrónico para agilizar el acceso.

 

Competencia, espectáculo y trabajo colectivo

 

El carnaval de Paraná contará este año con 12 agrupaciones en competencia distribuidas en distintas categorías. Según detalló Rodríguez, las comparsas de categoría A y B tendrán alrededor de 45 minutos de desfile reglamentario, mientras que baterías y conjuntos dispondrán de 30 minutos para su presentación frente al jurado especializado.

 

El responsable municipal remarcó que los puestos gastronómicos estarán a cargo de las propias agrupaciones, una decisión pensada para generar ingresos adicionales. “Es una forma de devolver el trabajo de todo un año”, expresó, destacando el esfuerzo colectivo detrás de cada puesta en escena.

 

El protagonismo de las infancias

 

Como antesala de la Noche de Coronación del lunes, se realizará una nueva edición de Tracatá, el espacio dedicado a las comparsas infantiles.

 

 

Rodríguez explicó que se trata de una propuesta pensada especialmente para las infancias, con un entorno cuidado y la participación de agrupaciones de diferentes barrios de la ciudad.

 

 

Arrancan este viernes los carnavales 2026 en Paraná

