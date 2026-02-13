Cirugía de alta complejidad a niña de seis años en Hospital San Roque: “Está bien, sin dolor y contenta”

En una destacada operación realizada en el Hospital San Roque, de Paraná, se llevó a cabo una cirugía de alta complejidad para corregir una luxación de cadera en una niña de 6 años. La operación, que duró aproximadamente dos horas y media, fue realizada por el equipo de Traumatología del hospital en conjunto con especialistas del Hospital Alassia de Santa Fe. Según Guillermo Lodolo, integrante del área de traumatología del San Roque, este tipo de intervención era inédita en el establecimiento.

“Este tipo de cirugía es la primera vez que se realiza en este hospital. La paciente nació con una luxación de cadera, es decir, la cabeza del fémur no se encontraba en la pelvis, y por lo tanto, tuvimos que colocarla dentro de la copa de la pelvis”, explicó Lodolo, quien destacó la importancia de haber podido abordar el caso a una edad temprana, ya que de haberse hecho en los primeros meses de vida, la cirugía habría sido más sencilla. La niña había padecido la secuela de no haber podido recibir atención debido a la pandemia, lo que dificultó el tratamiento a tiempo, generando un acortamiento de más de 5 cm en su pierna y dificultades para caminar.

Una cirugía compleja y multidisciplinaria

La operación, que tuvo lugar en un contexto muy desafiante, demandó la colaboración de un equipo multidisciplinario. “Este tipo de cirugía requiere de un gran equipo de anestesia, traumatología, pediatría, y enfermería. Además, es esencial contar con una infraestructura adecuada y una gran experiencia por parte de todos los involucrados”, afirmó el médico. En este caso, la cirugía fue compleja debido a la edad de la paciente, lo que hizo que se requirieran cuidados adicionales y un enfoque muy especializado. A pesar de los desafíos, el equipo de traumatología logró realizar la intervención con éxito.

Lodolo añadió que el Hospital San Roque, hasta ese momento, solía derivar este tipo de casos a hospitales especializados de Buenos Aires, como el Hospital Garrahan o el Hospital Gutiérrez, debido a la falta de experiencia en este tipo de intervenciones. Sin embargo, con la colaboración de expertos del Hospital Alassia, lograron realizar la operación. “Ahora, con esta experiencia, podemos manejar casos similares sin necesidad de derivarlos a otros hospitales”, indicó el médico.

El Hospital San Roque realizó cirugía de alta complejidad

Recuperación y expectativas a futuro

Actualmente, la niña se encuentra en recuperación y, según lo informado por el equipo médico, está sin dolor y en buen estado de salud. “Hoy le estamos dando el alta, y está muy contenta. La cirugía fue exitosa, y ahora estará con un yeso pelvisédico, que es como un pantalón inmovilizador que deberá usar por tres meses”, detalló Lodolo. Este yeso ayudará a estabilizar la cadera y garantizar que la cirugía cicatrice correctamente. Sin embargo, el proceso no termina aquí: debido al acortamiento en su pierna, será necesario evaluar si se programará una cirugía adicional para alargarla, pero esto se decidirá según su evolución.

El médico destacó que este tipo de cirugía demanda recursos humanos y técnicos muy específicos, y felicitó al equipo del hospital por poder llevarla a cabo. Este procedimiento no solo ha mejorado la calidad de vida de la niña, sino que también sienta un precedente importante para el área de traumatología del Hospital San Roque.