 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Espectáculos Mamá primeriza

Cami Homs mostró el rostro de su bebé por primera vez

La modelo, compartió una historia en Instagram donde mostró por primera vez la carita de la beba, fruto de su relación con José Sosa.

13 de Febrero de 2026
Cami Homs
Cami Homs

La modelo, compartió una historia en Instagram donde mostró por primera vez la carita de la beba, fruto de su relación con José Sosa.

En una historia publicada en las últimas horas, Cami Homs mostró el rostro de Aitana, nacida hace dos semanas, y la postal se multiplicó en comentarios y mensajes de cariño.

La foto que compartió la muestra relajada, al natural, sosteniendo a la recién nacida mientras descansa sobre un sillón en un espacio abierto, en un clima de intimidad cotidiana. La foto, que muestra un momento de relajación y mucha ternura, fue rápidamente recibida con cientos de comentarios y mensajes de cariño por parte de sus seguidores.

Aitana, por su parte, aparece con un enterito blanco delicado, detalle que también captó la atención de quienes siguieron la publicación y celebraron el “momento mamá” sin producción ni poses.

En paralelo, la modelo también compartió una reflexión sobre cómo transita este presente: dijo que está feliz, enfocada en la beba y en “sus hermanitos”, y que de a poco vuelve a aparecer por redes tras recibir “miles de mensajes de amor”.

Temas:

cami homs Aitana
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso