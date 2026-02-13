Cami Homs mostró el rostro de su bebé por primera vez

La modelo, compartió una historia en Instagram donde mostró por primera vez la carita de la beba, fruto de su relación con José Sosa.
En una historia publicada en las últimas horas, Cami Homs mostró el rostro de Aitana, nacida hace dos semanas, y la postal se multiplicó en comentarios y mensajes de cariño.
La foto que compartió la muestra relajada, al natural, sosteniendo a la recién nacida mientras descansa sobre un sillón en un espacio abierto, en un clima de intimidad cotidiana. La foto, que muestra un momento de relajación y mucha ternura, fue rápidamente recibida con cientos de comentarios y mensajes de cariño por parte de sus seguidores.
Aitana, por su parte, aparece con un enterito blanco delicado, detalle que también captó la atención de quienes siguieron la publicación y celebraron el “momento mamá” sin producción ni poses.
En paralelo, la modelo también compartió una reflexión sobre cómo transita este presente: dijo que está feliz, enfocada en la beba y en “sus hermanitos”, y que de a poco vuelve a aparecer por redes tras recibir “miles de mensajes de amor”.