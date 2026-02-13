Cami Homs mostró el rostro de su bebé por primera vez

En una historia publicada en las últimas horas, Cami Homs mostró el rostro de Aitana, nacida hace dos semanas, y la postal se multiplicó en comentarios y mensajes de cariño.

La foto que compartió la muestra relajada, al natural, sosteniendo a la recién nacida mientras descansa sobre un sillón en un espacio abierto, en un clima de intimidad cotidiana. La foto, que muestra un momento de relajación y mucha ternura, fue rápidamente recibida con cientos de comentarios y mensajes de cariño por parte de sus seguidores.

Aitana, por su parte, aparece con un enterito blanco delicado, detalle que también captó la atención de quienes siguieron la publicación y celebraron el “momento mamá” sin producción ni poses.

En paralelo, la modelo también compartió una reflexión sobre cómo transita este presente: dijo que está feliz, enfocada en la beba y en “sus hermanitos”, y que de a poco vuelve a aparecer por redes tras recibir “miles de mensajes de amor”.