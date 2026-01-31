Cami Homs mostró el parto de Aitana y emocionó con imágenes íntimas

Cami Homs volvió a conmover a sus seguidores al compartir imágenes inéditas del parto de Aitana, su primera hija junto al futbolista José “El Principito” Sosa. A través de una publicación en su cuenta de Instagram, la modelo abrió una ventana a uno de los momentos más íntimos y significativos de su vida, generando una fuerte repercusión en redes sociales.

Las fotografías muestran distintas instancias del nacimiento y reflejan la conexión emocional entre la pareja durante el proceso. En cada postal se percibe el acompañamiento constante y la contención mutua, elementos que la propia Homs destacó en el mensaje que acompañó la publicación y que rápidamente despertó miles de reacciones.

La pequeña Aitana nació el martes 27 de enero en el Sanatorio Otamendi, luego de cumplirse las 40 semanas de gestación. Según se desprende del relato y las imágenes difundidas, el parto de Aitana estuvo atravesado por emociones intensas, nervios y, sobre todo, un fuerte vínculo familiar.

Un mensaje cargado de gratitud y amor

Junto a las imágenes, la influencer le dedicó unas sentidas palabras a su pareja, destacando el rol fundamental que tuvo durante el trabajo de parto. “Mi mejor sostén, gracias por no soltarme nunca la mano, me ayudaste a transformar el dolor en tranquilidad y el miedo que por momentos cruzaba mi cabeza, en ganas de atravesarlo”.

En la misma publicación, Homs profundizó su agradecimiento y puso en valor la paternidad de Sosa, a quien definió como un compañero incondicional. “Gracias por ser mi compañero y el mejor papá para nuestra bebé soñada”, concluyó, sin modificar ni una sola palabra de su mensaje original.

Además, la modelo calificó el nacimiento de su hija como “el momento más increíble” de su vida, una frase que sintetiza la magnitud emocional del parto de Aitana y el impacto que este acontecimiento tuvo tanto a nivel personal como familiar.