Nació la hija de Cami Homs y José Sosa

Aitana llegó a este mundo tras 40 semana de gestación. Tanto la mamá como a niña están en buen estado de salud.
En las últimas horas, nació Aitana, la primera hija de Cami Homs y José Sosa. La beba llegó a este mundo con 40 semanas de gestación y, al igual que su mamá, gozan de buena salud.
Con la llegada de Aitana, Homs se convierte en madre por tercera vez, ya que, tiene a Francesca y a Bautista, del matrimonio con Rodrigo de Paul. El mediocampista de Estudiantes de La Plata también ya es papá de las mellizas Rufina y Alfonsina, de la relación con Carolina Alurralde.
Días atrás, Cami había compartido con humor la demora del parto a través de sus redes sociales: “Llegando a las 40 semanas y esta niña sigue adentro de mi panza”. Finalmente, Aitana asomó.