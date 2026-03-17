Tras la lluvia, la temperatura bajó ocho grados en Paraná: qué se anticipa para los próximos días

El tiempo en Paraná registró un giro repentino este martes por la tarde, cuando una jornada que había comenzado con calor intenso y cielo despejado derivó en un descenso térmico significativo tras la llegada de lluvias aisladas. La temperatura, que había alcanzado los 29 grados, descendió hasta los 21 grados en pocas horas, marcando un contraste notable para los habitantes de Paraná.

El cambio comenzó a gestarse minutos antes de las 16, cuando el viento empezó a intensificarse en la capital entrerriana. Con el correr de la tarde, el cielo se tornó más oscuro y, cerca de las 17, se registraron precipitaciones leves que fueron suficientes para modificar de manera contundente las condiciones climáticas.

Este fenómeno generó alivio tras una mañana agobiante, pero también dejó en evidencia la inestabilidad propia de esta época del año, en la antesala del otoño. La variación de temperatura en tan corto lapso sorprendió a muchos vecinos que aún transitaban actividades al aire libre.

Foto: Elonce.

Un cambio marcado por el ingreso de aire más fresco

De acuerdo con los datos difundidos por el Servicio Meteorológico Nacional, el descenso térmico estuvo asociado al ingreso de una masa de aire más fresco que desplazó las condiciones cálidas predominantes durante gran parte del día.

Para este miércoles, el organismo anticipa una jornada con cielo parcialmente nublado y sin probabilidades de lluvias significativas. En cuanto a las temperaturas, se espera una mínima de 18 grados y una máxima que rondará los 27, en un contexto de mayor estabilidad atmosférica.

Foto: Elonce.

Las condiciones, sin embargo, seguirán siendo variables. Si bien no se prevén precipitaciones en el corto plazo, la nubosidad podría persistir en distintos momentos del día, manteniendo un clima templado y relativamente agradable.

Ascenso térmico y nuevo descenso hacia el fin de semana

El pronóstico indica que el jueves traerá un leve repunte de las temperaturas. Con mayor presencia del sol y algunas nubes dispersas, la máxima podría alcanzar los 31 grados, configurando una jornada más cálida en comparación con los días previos.

Foto: Elonce.

No obstante, este ascenso será transitorio. A partir de allí, se espera un nuevo descenso térmico progresivo hacia el fin de semana, en línea con el cambio estacional. Las condiciones comenzarán a alinearse con el inicio del otoño, que traerá temperaturas más moderadas.

Para el domingo, las previsiones señalan una máxima cercana a los 24 grados y una mínima de 17, consolidando una tendencia descendente que marcará el pulso climático de los próximos días en la región.