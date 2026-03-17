Amplían alerta por tormentas para Entre Ríos y otras provincias: prevén lluvias intensas

La alerta amarilla por tormentas en Entre Ríos para este martes 17 de marzo fue confirmada este mediodía, por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que advirtió sobre la llegada de fenómenos de variada intensidad durante la tarde.

Según indicó el organismo a través de su sistema de alerta temprana, el área será afectada por tormentas que podrían desarrollarse con características localmente fuertes. Estos fenómenos estarán acompañados por lluvias abundantes en cortos períodos de tiempo, intensa actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas de viento que podrían superar los 80 kilómetros por hora.

El SMN también informó que se prevén valores de precipitación acumulada que oscilarán entre los 25 y 50 milímetros, aunque no se descarta que en algunos sectores estos registros puedan ser superados de manera puntual debido a la intensidad de los chaparrones.

Provincias bajo alerta y fenómenos previstos

El aviso de alerta amarilla por tormentas no solo alcanza a Entre Ríos, sino que también se extiende a otras 14 provincias del país donde se esperan condiciones meteorológicas similares durante la jornada.

De acuerdo con el informe del organismo nacional, las tormentas también podrían afectar a Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Corrientes, Misiones, Formosa, Chaco, Salta, Jujuy, Santiago del Estero, Tucumán, La Rioja, Catamarca y San Luis.

En paralelo, el SMN emitió además una alerta meteorológica amarilla por vientos intensos para el sur del país. En particular, el aviso alcanza a las provincias de Chubut y Santa Cruz, donde se esperan ráfagas persistentes durante el transcurso de la jornada.

Estas advertencias forman parte del sistema de monitoreo que permite anticipar fenómenos potencialmente peligrosos y brindar información preventiva a la población.

Cómo evolucionará el tiempo durante el martes

De acuerdo con el pronóstico oficial, las tormentas comenzarían a desarrollarse con mayor intensidad durante la tarde en la región. Durante ese período, la temperatura se ubicará cerca de los 28 grados y el viento comenzará a rotar hacia el sector sudeste.

Las velocidades del viento podrían ubicarse entre los 32 y 41 kilómetros por hora, mientras que las ráfagas se intensificarían alcanzando valores de entre 51 y 59 kilómetros por hora, lo que contribuiría a un escenario de inestabilidad atmosférica.

Hacia la noche, las condiciones meteorológicas continuarían siendo inestables en Paraná y zonas cercanas. El informe del SMN mantiene una alta probabilidad de tormentas fuertes con porcentajes similares de precipitación.

Durante ese período, la temperatura descenderá hasta aproximadamente los 22 grados, mientras que el viento seguirá soplando desde el sudeste con intensidades moderadas y ráfagas que podrían mantenerse elevadas.

Pronóstico para los próximos días

El organismo meteorológico también difundió el pronóstico extendido para los próximos días en la capital entrerriana, donde se anticipa una mejora gradual de las condiciones climáticas luego del episodio de tormentas.

Para el miércoles se espera una temperatura mínima cercana a los 18 grados y una máxima de 27 grados. Las condiciones tenderían a estabilizarse progresivamente con menor probabilidad de precipitaciones.

En tanto, el jueves el termómetro marcaría una mínima de 16 grados y una máxima de 28 grados, mientras que hacia el viernes se prevé un nuevo ascenso de las temperaturas con valores que podrían alcanzar los 33 grados durante la tarde.

Este panorama climático indica que, tras el paso del sistema de tormentas previsto para este martes, el tiempo comenzaría a estabilizarse nuevamente en la región, con jornadas más cálidas hacia el final de la semana.