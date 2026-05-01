Abren inscripción para sumar guardaparques en el país y detallan requisitos

La Administración de Parques Nacionales abrió una nueva convocatoria para incorporar guardaparques al sistema de áreas protegidas en Argentina, con el objetivo de reforzar tareas operativas y de conservación en distintos puntos del país.

Según se informó oficialmente, el proceso de inscripción para aspirantes a guardaparques comenzará el 12 de mayo a las 8 y se extenderá hasta el 2 de junio a las 23:59, en el marco de un llamado publicado en el Boletín Oficial.

La convocatoria contempla el ingreso de 40 nuevos guardaparques al Agrupamiento Técnico del Cuerpo de Guardaparques Nacionales, dentro de cargos permanentes financiados.

Un rol clave en áreas protegidas

Quienes ingresen como guardaparques deberán desempeñar funciones operativas en territorio, con tareas vinculadas al control y vigilancia dentro de parques nacionales.

Además, el perfil incluye fiscalización de actividades, asistencia a visitantes y residentes, y participación en proyectos de monitoreo ambiental, investigación y educación.

Desde el organismo remarcaron que el objetivo es fortalecer la presencia en áreas naturales estratégicas, en un contexto donde la protección de la biodiversidad requiere mayor capacidad operativa.

Requisitos para postularse

Para acceder a la convocatoria, los aspirantes a guardaparques deberán cumplir una serie de condiciones establecidas como excluyentes.

Entre ellas, se exige ser argentino nativo, por opción o naturalizado, tener entre 18 y 34 años y contar con un título terciario o universitario de al menos dos años de duración.

Además, la formación académica deberá estar vinculada con las funciones del puesto y será necesario aprobar todas las instancias del proceso de selección.

Cómo es el proceso de selección

El ingreso al cuerpo de guardaparques se realizará a través de un sistema de evaluación compuesto por distintas etapas obligatorias y eliminatorias.

Estas incluyen el análisis de antecedentes académicos y laborales, evaluaciones técnicas, pruebas prácticas, entrevistas laborales y evaluaciones psicológicas.

Finalmente, quienes superen estas instancias deberán completar un curso de habilitación antes de incorporarse formalmente a sus funciones.

El proceso busca garantizar que los postulantes cuenten con las aptitudes necesarias para desempeñarse en entornos naturales exigentes y cumplir con las responsabilidades del cargo.

Fortalecer la conservación ambiental

La convocatoria apunta a reforzar el trabajo que realizan los guardaparques en la protección del patrimonio natural, en un contexto donde su rol resulta clave para la preservación de los ecosistemas.

Además de las tareas de control, estos profesionales cumplen funciones vinculadas con la educación ambiental, la prevención de actividades ilegales y la asistencia a visitantes en áreas protegidas.

Las personas interesadas podrán acceder a la información completa y los formularios correspondientes a través del sitio oficial de la Administración de Parques Nacionales.