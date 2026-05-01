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Policiales Grave siniestro vial en el ingreso a la ciudad

Impresionante vuelco en acceso a Paraná por Ruta 12: un hombre está en terapia intensiva

Un conductor de 36 años sufrió heridas graves tras un vuelco en el acceso por Ruta 12. Elonce pudo confirmar que el hecho ocurrió durante la madrugada y que la víctima permanece internada en terapia intensiva en el hospital San Martín.

1 de Mayo de 2026
Grave accidente de tránsito en Paraná.
Grave accidente de tránsito en Paraná. Foto: (Bomberos Voluntarios de Paraná).

REDACCIÓN ELONCE

Un conductor de 36 años sufrió heridas graves tras un vuelco en el acceso por Ruta 12. Elonce pudo confirmar que el hecho ocurrió durante la madrugada y que la víctima permanece internada en terapia intensiva en el hospital San Martín.

Un impresionante vuelco en acceso a Paraná por Ruta 12 dejó a un hombre de 36 años en terapia intensiva, tras un grave accidente ocurrido minutos después de las 5 de este viernes, feriado por el Día del Trabajador, en la capital entrerriana.

(Bomberos Voluntarios de Paran&aacute;).
(Bomberos Voluntarios de Paraná).

Según informaron fuentes policiales a Elonce, el siniestro vial se produjo cuando un Volkswagen Suran perdió el control en la intersección de calle Salellas y Colectora, entre Miguel David y Jorge Newbery, en una zona que actualmente se encuentra en obra.

(Bomberos Voluntarios de Paran&aacute;).
(Bomberos Voluntarios de Paraná).

De acuerdo a las primeras averiguaciones sobre cómo ocurrió el grave accidente, por cuestiones que se investigan, el conductor "habría seguido de largo, impactó contra un zanjón de desagüe que cruza la colectora" y, a raíz de ello, el vehículo comenzó a dar varios tumbos hasta quedar detenido.

(Bomberos Voluntarios de Paran&aacute;).
(Bomberos Voluntarios de Paraná).

 

Estado de salud y operativo en el lugar

 

El hombre sufrió lesiones de gravedad y fue trasladado de urgencia al hospital San Martín. En el primer parte médico al que accedió Elonce, se indicó que “el hombre se encuentra en terapia intensiva tras el incidente vial”.

En el lugar del hecho intervino personal policial de la Comisaría 15, junto a una dotación del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de Paraná y agentes de Accidentología Vial, quienes realizaron las pericias correspondientes para determinar las causas del accidente.

(Bomberos Voluntarios de Paran&aacute;).
(Bomberos Voluntarios de Paraná).

 

Las autoridades continuaban con la investigación para establecer con precisión cómo se produjo el violento vuelco en uno de los accesos más transitados de la ciudad.

Temas:

Ruta 12 siniestro vial incidente vial grave Paraná
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