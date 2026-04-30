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Nogoyá: allanamiento por narcomenudeo terminó con droga secuestrada y un detenido

Durante el operativo se halló cocaína, marihuana, dinero y celulares. Tres personas fueron identificadas y un hombre quedó detenido, en el marco de una causa por microtráfico.

30 de Abril de 2026
El allanamiento se realizó en el Barrio Gauchito de Nogoyá
El allanamiento se realizó en el Barrio Gauchito de Nogoyá Foto: Jefatura Departamental Nogoyá

Durante el operativo se halló cocaína, marihuana, dinero y celulares. Tres personas fueron identificadas y un hombre quedó detenido, en el marco de una causa por microtráfico.

La División Drogas Peligrosas de Nogoyá realizó un operativo en la tarde de este jueves que culminó con el secuestro de estupefacientes y la detención de un hombre, en el marco de una causa por presunto microtráfico.

Foto: Jefatura Departamental Nogoy&aacute;
Foto: Jefatura Departamental Nogoyá

 

El procedimiento se llevó adelante entre las 16:45 y las 20:50 horas en una vivienda ubicada en la intersección de calles 25 de Mayo y López Jordán, en Barrio Gauchito. La medida fue ordenada por el Juzgado de Garantías a cargo del Oscar E. Rossi, con intervención de la fiscal Sofía Pittaluga, en el marco de una investigación por infracción a la Ley Provincial N° 10.566 de microtráfico.

Foto: Jefatura Departamental Nogoy&aacute;
Foto: Jefatura Departamental Nogoyá

 

Del operativo participaron efectivos de Drogas Peligrosas junto al Grupo Especial de la Jefatura Departamental Nogoyá, quienes realizaron la irrupción táctica y brindaron cobertura de seguridad durante el allanamiento.

Foto: Jefatura Departamental Nogoy&aacute;
Foto: Jefatura Departamental Nogoyá

Hallazgo de estupefacientes y un detenido

 

Como resultado, se secuestraron envoltorios de clorhidrato de cocaína fraccionados para su presunta comercialización, marihuana, dinero en efectivo que sería producto de la venta de estupefacientes y teléfonos celulares considerados de interés para la causa.

Foto: Jefatura Departamental Nogoy&aacute;
Foto: Jefatura Departamental Nogoyá

 

Además, se identificó a tres personas mayores de edad y un hombre fue detenido, quedando incomunicado a disposición de la Justicia.

Foto: Jefatura Departamental Nogoy&aacute;
Foto: Jefatura Departamental Nogoyá

 

Desde la fuerza destacaron que este tipo de procedimientos se desarrollan de forma sostenida en distintos puntos de la provincia de Entre Ríos, como parte de las acciones orientadas a combatir el microtráfico y reforzar el trabajo conjunto entre áreas policiales y judiciales.

Temas:

Nogoyá Drogas Microtráfico
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