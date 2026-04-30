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Policiales Departamento Gualeguaychú

Triste desenlace: murió el motociclista que chocó con un auto en la ruta provincial 20

Este jueves se confirmó el fallecimiento de un motociclista de 57 años, que había protagonizado un accidente de tránsito en la ruta provincial 20, a la altura de Aldea San Antonio.

30 de Abril de 2026
El lugar del trágico accidente.
El lugar del trágico accidente. Foto: Radio Cristal Urdi.

Este jueves se confirmó el fallecimiento de un motociclista de 57 años, que había protagonizado un accidente de tránsito en la ruta provincial 20, a la altura de Aldea San Antonio.

Se confirmó el fallecimiento de un motociclista tras protagonizar un accidente de tránsito en la ruta provincial 20 junto con un auto. Las unidades hospitalarias confirmaron su muerte este jueves.

 

Ayer, en el kilómetro 33 de la ruta provincial 20, un Fiat Siena, conducido por un hombre de 72 años, chocó con una moto BMW F800, que era conducido por otro sujeto de 57.

 

El conductor del rodado de menor porte, a raíz de las graves heridas, había sido trasladado al hospital Centenario de Gualeguaychú, donde a pesar de los esfuerzos de los médicos falleció esta tarde.

 

Según informó Radio Cristal Urdi, la víctima, oriunda de Uruguay, fue identificada como Jorge Botti Rodríguez.

Temas:

Accidente Ruta Provincial 20 Motociclista Aldea San Antonio
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