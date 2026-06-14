Cristina Kirchner despidió a Taty Almeida: “Luchadora incansable que honraste la vida”

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner despidió este domingo a Taty Almeida, histórica referente de los derechos humanos, tras conocerse la noticia de su fallecimiento a los 95 años.

A través de sus redes sociales, la exmandataria compartió una imagen de la dirigente y le dedicó un breve pero sentido mensaje: “Luchadora incansable que honraste la vida. Hasta siempre querida Taty”.

Almeida, presidenta de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, murió luego de permanecer tres semanas internada en el Hospital Italiano, dejando un legado de más de cinco décadas de lucha por memoria, verdad y justicia, impulsada por la desaparición de su hijo Alejandro Almeida en 1975.

Desde la organización que integraba también expresaron su dolor mediante un comunicado: “Las palabras no alcanzan, se nos quedan cortas, se nos hace un nudo en la garganta. Gracias por enseñarnos que amar es resistir”.

La relación entre Cristina Kirchner y Taty Almeida

Si bien Almeida formó parte de la Línea Fundadora —una corriente que mantuvo una postura más autónoma respecto a los gobiernos kirchneristas—, en distintas oportunidades manifestó su apoyo a la exmandataria.

En 2019, junto a referentes como Estela de Carlotto y Hebe de Bonafini, acompañó a Fernández de Kirchner durante el inicio del juicio oral en la causa Vialidad.

Años más tarde, también se hizo presente para respaldarla tras la ratificación de su condena por parte de la Corte Suprema, donde expresó: “Es muy serio e injusto, totalmente repudiable. Pero no la van a vencer”.

Mensajes de la política

La despedida de Cristina Kirchner se sumó a múltiples expresiones de dirigentes políticos que destacaron la figura de Almeida. El expresidente Alberto Fernández escribió: “Siempre Madre. Siempre luchadora. Un gran ejemplo de cómo transformar el dolor en amor”.

Por su parte, el exministro Sergio Massa manifestó: “Dignidad, lucha y valentía”.

En tanto, el gobernador bonaerense Axel Kicillof la definió como “una compañera imprescindible en la historia del país” y destacó que “su ejemplo de lucha seguirá acompañándonos”.