Taty Almeida en su última aparición pública: “La única lucha que se pierde es la que se abandona”

Taty Almeida en su última aparición pública dejó una de las frases que mejor sintetizó su vida de militancia y compromiso con los derechos humanos: “La única lucha que se pierde es la que se abandona”. Las palabras pronunciadas en abril pasado, durante un homenaje realizado por la Universidad de Buenos Aires, cobraron una dimensión especial tras conocerse este domingo el fallecimiento de la histórica integrante de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora.

A sus 95 años, Almeida participó de la ceremonia en la que recibió el título de doctora honoris causa de la Universidad de Buenos Aires. Sentada en una silla de ruedas, pero con la lucidez y la firmeza que la caracterizaron durante décadas, dejó un mensaje dirigido especialmente a las nuevas generaciones.

Fue una intervención cargada de emoción, memoria y convicción política, donde repasó la realidad actual de los organismos de derechos humanos y reivindicó la necesidad de sostener la lucha por la verdad y la justicia.

“Quedamos tres Madres, nada más”

Durante su discurso en la Facultad de Filosofía y Letras, Almeida hizo referencia al paso del tiempo y a la reducción de las históricas protagonistas de las rondas en Plaza de Mayo.

“Quedamos tres Madres, nada más, y dos Abuelas”, expresó ante un auditorio colmado por estudiantes, docentes, militantes y familiares. Lejos de presentar esa realidad con resignación, utilizó la ocasión para transmitir un mensaje de continuidad y responsabilidad colectiva.

Foto: Aire de Santa Fe.

“Ustedes son los que van a continuar luchando por la memoria, por la verdad y por la justicia. Ya hemos pasado la posta a todas y todos ustedes. De a poquito, ¿eh? Porque a pesar de los bastones y las sillas de ruedas, las locas seguimos de pie”, afirmó, despertando una ovación entre los presentes.

La defensa de la militancia

Uno de los momentos más significativos de su intervención estuvo vinculado al recuerdo de su hijo Alejandro Almeida, secuestrado y desaparecido el 17 de junio de 1975.

Taty recordó que su hijo tenía apenas 20 años cuando fue secuestrado y aprovechó la ocasión para reivindicar el compromiso político de los jóvenes.

“Alejandro tenía 20 años cuando lo detuvieron y lo desaparecieron. Estaba cursando primer año de Medicina, pero antes que nada era un militante político”, señaló NA.

Foto: El Diario AR.

A continuación, defendió una palabra que consideraba fundamental para comprender la historia reciente argentina. “No hay que tenerle miedo a la palabra militancia. Militar es tener compromiso, ese compromiso que los 30.000 desaparecidos asumieron, ese compromiso que ya han tomado tantos jóvenes, y no tan jóvenes, que son nuestra esperanza”.

Un mensaje que hoy suena a despedida

Almeida estuvo acompañada durante la ceremonia por sus nietos y bisnietos, quienes participaron del homenaje académico organizado por la universidad.

La histórica referente recibió aquel reconocimiento como una distinción colectiva y recordó especialmente a las Madres de Plaza de Mayo que ya no estaban presentes.

Durante su discurso también dejó una frase que, tras conocerse su fallecimiento, adquirió un significado profundamente emotivo.

“Yo espero seguir viviendo mientras hable de corrido. Y espero seguir hablando de corrido mucho tiempo más”, dijo entre sonrisas, provocando la reacción afectuosa del público que colmaba el auditorio.