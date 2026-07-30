Icardi y Wanda volvieron a enfrentarse con fuertes acusaciones por sus hijas

El futbolista cuestionó decisiones judiciales y Wanda Nara respondió con un duro mensaje. La disputa por el divorcio y sus hijas continúa sin resolución.
La disputa judicial y mediática entre Mauro Icardi y Wanda Nara sumó un nuevo capítulo luego de que el futbolista publicara un mensaje en redes sociales tras una audiencia de divorcio realizada en Italia. Horas más tarde, la empresaria respondió con duras críticas y puso el foco en la situación de las dos hijas que tienen en común.
Icardi se refirió a la audiencia desarrollada en Milán y cuestionó tanto a la Justicia italiana como a la argentina. Según expresó, la jueza italiana decidió reservarse el resultado de la audiencia mientras analiza la documentación presentada.
"Terminó la audiencia en Milán; la jueza se reservó el resultado porque, para la justicia italiana, la señora solo se hace la que llora, pero no presenta documentación", escribió el delantero.
Las críticas de Icardi
En el mismo mensaje, el futbolista también apuntó contra una magistrada argentina y cuestionó la medida que le impide salir del país.
"En Argentina, la joyita de jueza de feria reparte prohibiciones de salida del país como si fueran caramelos y sin medio documento acreditado", sostuvo.
Luego agregó: "Y me decían loco... Como dije siempre, voy a ir con todo y contra todos", en referencia a la estrategia que llevará adelante en el conflicto judicial.
La respuesta de Wanda Nara
Pocas horas después, Wanda Nara respondió a través de sus historias de Instagram y vinculó la situación judicial con el bienestar de las hijas de ambos.
"Mientras Mauro está de cumpleaños infantil, nuestras hijas están sufriendo. Pidiendo volver al colegio el 3 de agosto", publicó.
La empresaria también cuestionó la actitud del futbolista al sostener: "Odias a la madre y castigás a tus hijas".
El reclamo por el regreso a Argentina
En otra publicación, Wanda aseguró que las niñas desean regresar al país para reincorporarse a las clases y cuestionó la postura de Icardi respecto del lugar de residencia de la familia.
"Yo trabajo en Argentina. El padre está en Argentina sin trabajo y con prohibición de salir del país. ¿Cuál es el castigo que el padre nos quiere dar?", escribió.
Además, manifestó: "Deberíamos estar en Turquía según él, pero ¿ni él está en Turquía? ¿Por qué odia tanto el país donde nació? No le alcanza con escuchar llorar a sus hijas pidiéndole que les firme el pasaporte. Si no nos hubieran robado, estaríamos ya en Argentina".
Finalmente, cerró su descargo con un pedido dirigido a la Justicia: "¿Quién ayuda a mis hijas?".