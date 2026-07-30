Tres entrerrianos ganaron más de 3.000.000 de pesos en el Quini 6

En el sorteo Nº3395 del Quini 6 que se realizó este miércoles por la noche, tres apostadores entrerrianos ganaron en la modalidad La Segunda y se llevaron un interesante premio.

Según confirmaron a Elonce desde el IAFAS, los afortunados son de Gualeguaychú y Viale. Las boletas se jugaron en las agencias Nº 164 y 1208 de la localidad del sur entrerriano y en la agencia Nº 222 de la ciudad del departamento Paraná, donde hace unos días salió el super premio de $1.000 millones.

En el segundo premio de La Segunda hubo un total de 14 ganadores, entre ellos los tres entrerrianos. Tenía un pozo de $42.239.124 y cada uno de los apostadores se lleva $3.017.080,29.

Los otros sorteos del Quini

En el sorteo Tradicional salieron el 02-38-34-27-37-00. No hubo ganadores, por lo tanto, pasan para el próximo domingo $5.654.021.411.

En La Revancha aparecieron el 42-28-24-06-32-39. El pozo quedó vacante, por lo tanto, en el del domingo se sortearán $800.000.000.

En el Siempre Sale, el sorteo que se gana con seis aciertos, con cinco o con cuatro, salieron los siguientes números: 15-35-30-39-17-36. Hubo tres ganadores con cinco aciertos y cada uno se lleva $126.157.176. Uno es de Capital Federal, otro de Buenos Aires y el restante de Río Negro

En el Pozo Extra, en tanto, hubo 367 ganadores y cada uno percibirá $544.959,13.

El Quini de los 3 millones de dólares

El Quini 6 realizará en agosto un sorteo histórico con motivo de su 38° aniversario y pondrá en juego un premio extraordinario de 3 millones de dólares libres de impuestos bajo la modalidad "sale o sale".

El tradicional juego de la Lotería de Santa Fe llevará adelante esta edición especial el domingo 9 de agosto, con la particularidad de que el pozo no quedará vacante y será adjudicado obligatoriamente a uno o varios apostadores. Elonce.com