Una denuncia por violencia de género derivó en el hallazgo de más de 150 gramos cocaína en La Paz

Un hombre de 28 años fue detenido durante la noche del miércoles en La Paz, después de que su expareja denunciara que la había golpeado y amenazado con un arma blanca.

El hecho ocurrió en el barrio Milagrosa Norte. Según relató la mujer, el acusado escapó después de la agresión y no fue encontrado inicialmente en los lugares donde lo buscaron.

La víctima fue trasladada al Hospital 9 de Julio, donde recibió atención médica por las lesiones. A partir de la denuncia, la Fiscalía ordenó revisar una vivienda relacionada con el hombre.

Qué encontraron en la vivienda

La búsqueda se realizó con la participación de agentes de la Comisaría Primera, la Guardia Especial y el área de Drogas Peligrosas.

Aunque el acusado no estaba en la casa, encontraron más de 150 gramos de cocaína, una pequeña cantidad de marihuana y una balanza de precisión.

En el lugar también había dos machetes. Tanto las drogas como los demás elementos fueron incautados y serán analizados durante la investigación.

El acusado fue detenido en otro barrio

Después de no encontrarlo en la vivienda, la Policía continuó buscándolo en diferentes sectores de La Paz. Minutos más tarde, fue localizado en el barrio Feria.

El hombre fue trasladado a la Jefatura Departamental y quedó a disposición de la Justicia.

La investigación deberá determinar las responsabilidades por la agresión denunciada y establecer la procedencia de las drogas encontradas en la vivienda.