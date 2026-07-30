Huyó con una bolsa, irrumpió en una vivienda ajena y le encontraron 158 dosis de cocaína

Un joven de 20 años fue detenido durante la madrugada de este jueves en Concordia después de intentar escapar de la Policía con una bolsa que contenía 158 envoltorios de cocaína. El procedimiento estuvo a cargo de efectivos de la Comisaría Octava.

El operativo comenzó durante un patrullaje preventivo en inmediaciones de las calles Gregoria Pérez y Los Malvones. Según el informe policial, el sospechoso intentó ocultar la bolsa que llevaba entre sus brazos cuando advirtió la presencia del móvil.

El hombre comenzó a correr e ingresó sin autorización a una vivienda de la zona. La propietaria del inmueble pidió ayuda a los gritos y manifestó que no conocía a la persona que había entrado a su casa.

La persecución terminó dentro de una vivienda

Ante la situación, los policías continuaron la persecución y lograron reducir al sospechoso. Posteriormente solicitaron la intervención de la División Drogas Peligrosas para examinar el contenido de la bolsa.

Las tareas realizadas permitieron constatar que el joven llevaba 158 envoltorios de cocaína, cuyo peso total alcanzó los 130 gramos. La sustancia fue secuestrada y quedó a disposición de la Justicia.

El hombre fue trasladado para completar su identificación y las actuaciones correspondientes. No se difundieron sus datos personales.

Secuestraron una balanza y otros elementos

Además de la cocaína, durante el procedimiento fueron incautados una balanza de precisión, una tijera, recortes, bolsas tipo camiseta, una media y dos platos, uno de ellos de madera.

Los objetos serán peritados para establecer si estaban relacionados con el fraccionamiento y la presunta comercialización de la sustancia encontrada.

Por disposición del fiscal Tomás Tscherning, el joven quedó aprehendido por los presuntos delitos de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y violación de domicilio. La investigación continuará para determinar el origen y el destino de la droga.