Gozaba de prisión domiciliaria y lo detuvieron tras ser denunciado por robo en Colón

Un hombre de 31 años fue detenido en Colón luego de ser sorprendido fuera del domicilio donde debía cumplir una medida de prisión domiciliaria y de ser señalado como presunto autor de un hurto ocurrido minutos antes. La aprehensión se produjo durante un operativo preventivo realizado por efectivos de la Jefatura Departamental.

El procedimiento tuvo lugar en las primeras horas de la mañana sobre Bulevar Ferrari, en inmediaciones de su intersección con Bulevar González.

La intervención policial comenzó cuando un vecino alertó a una patrulla sobre un hecho delictivo del que había sido víctima momentos antes.

La investigación permitió identificar al sospechoso

Tras recibir la denuncia, los efectivos iniciaron un relevamiento de la zona y analizaron distintos indicios para reconstruir lo ocurrido.

Como resultado de esas tareas, lograron establecer la identidad del presunto responsable del ilícito.

Al verificar sus datos personales, constataron que el sospechoso debía cumplir una medida de prisión domiciliaria en una vivienda de la ciudad.

Sin embargo, cuando fue localizado por la patrulla, se encontraba circulando por la vía pública, fuera del perímetro autorizado por la Justicia.

La Fiscalía ordenó su inmediata detención

Con la información reunida, los efectivos dieron intervención a la Fiscalía de turno, que dispuso la inmediata aprehensión del hombre.

El sospechoso quedó imputado de manera preliminar por la presunta comisión de los delitos de hurto y quebrantamiento de una medida judicial.

Tras la detención, fue trasladado a la Jefatura Departamental Colón, donde permanece alojado a disposición de la magistratura interviniente mientras continúan las actuaciones judiciales.

La investigación seguirá su curso para determinar las circunstancias del hecho denunciado y la eventual responsabilidad del detenido.