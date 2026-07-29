Detuvieron a dos mujeres por ingresar a robar a la planta de reciclado de Basavilbaso

Dos mujeres fueron detenidas durante la noche del martes en Basavilbaso, acusadas de ingresar a la planta de reciclado local y sustraer botellas que se encontraban dentro del predio para su posterior procesamiento.

El procedimiento se inició alrededor de las 22, cuando un ecino de 47 años advirtió la presencia sospechosa de una motocicleta en inmediaciones del Parque Industrial Noreste y alertó a la Policía.

Al llegar al lugar, efectivos de la Comisaría de Basavilbaso encontraron a dos mujeres, de 41 y 48 años, que intentaban ocultarse fuera del perímetro del establecimiento. Los agentes procedieron a identificarlas y comenzaron a inspeccionar el sector.

Encontraron tres sectores del tejido dañados

Durante la recorrida, los uniformados constataron que el tejido perimetral de la planta presentaba tres sectores forzados y levantados. Esa situación habría permitido el ingreso al establecimiento.

En las inmediaciones también hallaron una importante cantidad de botellas de sidra y gaseosas de diferentes marcas y tamaños. De acuerdo con la información policial, los elementos habían sido retirados recientemente del predio.

Comisaría de Basavilbaso.

Las botellas no estaban destinadas a la comercialización, sino que habían sido depositadas en la planta para su clasificación, tratamiento y reciclaje. Tras comprobar su procedencia, fueron recuperadas e incorporadas a las actuaciones.

Secuestraron una motocicleta

En el mismo operativo, el personal policial secuestró una motocicleta de 110 centímetros cúbicos que habría sido utilizada por las mujeres para desplazarse hasta el Parque Industrial de Basavilbaso.

El vehículo quedó depositado en la sede policial mientras se desarrollan las diligencias destinadas a determinar su vinculación con el hecho. No se informó si presentaba alguna irregularidad registral.

La situación fue comunicada a la autoridad judicial en turno, que ordenó la aprehensión de las dos sospechosas. Ambas fueron trasladadas a la dependencia policial para su correcta identificación y la realización de las actuaciones correspondientes.

Luego de completar esos procedimientos, las mujeres recuperaron la libertad, aunque quedaron supeditadas a la causa iniciada por el supuesto delito de robo. La investigación continuará para establecer las circunstancias del ingreso y precisar la totalidad de los elementos retirados del establecimiento.