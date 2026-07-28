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Hallaron al adolescente y al joven que eran buscados en Paraná

Hallaron al adolescente y al joven que eran buscados en Paraná. La Unidad Fiscal de Niños, Niñas y Adolescentes confirmó que ambos fueron localizados luego de los pedidos de colaboración difundidos en las últimas horas.

28 de Julio de 2026
Hallaron a los dos jóvenes buscados en Paraná.
Hallaron a los dos jóvenes buscados en Paraná. Foto: (Archivo).

Hallaron al adolescente y al joven que eran buscados en Paraná. La Unidad Fiscal de Niños, Niñas y Adolescentes confirmó que ambos fueron localizados luego de los pedidos de colaboración difundidos en las últimas horas.

Hallaron al adolescente y al joven que eran buscados en Paraná, informó la Unidad Fiscal de Niños, Niñas y Adolescentes, que confirmó la localización de ambos tras las solicitudes de colaboración emitidas entre el lunes y el martes.

 

El primero de los pedidos correspondía a Jairo, de 14 años, quien se había ausentado de su hogar el lunes. El segundo estaba vinculado a Joaquín, de 17 años, quien había sido visto por última vez el domingo 26 de julio, cuando se retiró de su domicilio en la capital entrerriana.

 

Confirmación oficial

 

A través de un comunicado, la Unidad Fiscal de Paraná informó que los jóvenes identificados con las iniciales J.A.M. y J.A.C. fueron encontrados, por lo que quedaron sin efecto las solicitudes de colaboración difundidas para establecer sus respectivos paraderos.

Temas:

paradero Paraná joven Adolescente
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