Hallaron al adolescente y al joven que eran buscados en Paraná. La Unidad Fiscal de Niños, Niñas y Adolescentes confirmó que ambos fueron localizados luego de los pedidos de colaboración difundidos en las últimas horas.
Hallaron al adolescente y al joven que eran buscados en Paraná, informó la Unidad Fiscal de Niños, Niñas y Adolescentes, que confirmó la localización de ambos tras las solicitudes de colaboración emitidas entre el lunes y el martes.
El primero de los pedidos correspondía a Jairo, de 14 años, quien se había ausentado de su hogar el lunes. El segundo estaba vinculado a Joaquín, de 17 años, quien había sido visto por última vez el domingo 26 de julio, cuando se retiró de su domicilio en la capital entrerriana.
Confirmación oficial
A través de un comunicado, la Unidad Fiscal de Paraná informó que los jóvenes identificados con las iniciales J.A.M. y J.A.C. fueron encontrados, por lo que quedaron sin efecto las solicitudes de colaboración difundidas para establecer sus respectivos paraderos.