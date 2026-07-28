Fatal accidente en Jujuy: Un niño murió cuando el auto en el que viajaba con su familia cayó por un barranco de 50 metros

El vehículo habría sufrido una falla en el sistema de frenos.

Un nene de 11 años murió al desbarrancar el auto familiar en la Ruta Nacional 52, en Jujuy, luego de que el vehículo sufriera una presunta falla mecánica mientras descendía por la Cuesta de Lipán. El resto de los ocupantes resultó herido y debió ser hospitalizado.

El siniestro ocurrió alrededor de las 19, a la altura del kilómetro 30 de la Ruta Nacional 52. La familia regresaba desde las Salinas Grandes con destino a Purmamarca cuando, según relató el conductor, un hombre de 36 años domiciliado en Ezeiza, el Renault Fluence sufrió un desperfecto en el sistema de frenos.

De acuerdo con ese testimonio, el vehículo perdió la capacidad de doblar en una curva y terminó desbarrancando unos 50 metros hasta quedar volcado, en posición invertida, al fondo de un barranco.

El rescate y la asistencia a las víctimas

La emergencia comenzó cuando un turista que circulaba por la zona encontró a una de las víctimas y la trasladó hasta la Seccional Nº 57 de la Unidad Regional Nº 3 para solicitar ayuda.

Tras el aviso, efectivos policiales y personal del SAME acudieron al lugar del accidente. Allí hallaron el automóvil completamente destruido por el impacto.

Los médicos constataron que el niño de 11 años había fallecido como consecuencia de un traumatismo encéfalo craneano (TEC) grave.

Cuatro heridos y una investigación en marcha

El conductor, su pareja y los otros dos hijos de la familia fueron rescatados y trasladados de urgencia al hospital local, donde permanecen internados bajo observación debido a la gravedad de las lesiones sufridas.

Mientras tanto, las autoridades continuaban con las pericias para determinar cómo ocurrió el accidente. La principal hipótesis se centró en la versión brindada por el conductor, quien afirmó que el vehículo sufrió una falla en el sistema de frenos antes de precipitarse al barranco.