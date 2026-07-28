Ravier afirmó que el 39% de los alumnos de Medicina de la UBA son extranjeros y la universidad lo desmintió

El vocero presidencial, Adrián Ravier, y las autoridades de la Universidad de Buenos Aires (UBA) protagonizaron un fuerte cruce luego de que el funcionario afirmara que casi el 40% de los alumnos de la Facultad de Medicina son extranjeros, una cifra que fue desmentida por el vicerrector de la casa de estudios, Emiliano Yacobitti.

Durante su conferencia de prensa habitual, Ravier sostuvo que existe "un alto porcentaje de estudiantes en facultades de medicina que son extranjeros" y aseguró que en la UBA ese porcentaje alcanza "prácticamente un 40%".

Ravier: “El 40% de los estudiantes de Medicina son extranjeros”. Periodista: “Ese dato es falso. ¿De dónde lo sacó?”. Ravier: “Es el porcentaje de extranjeros de la UBA”. Periodista: “Sigue siendo falso”. Ravier: “Bueno, si es falso, lo revisamos”. Así de patético volvió a… pic.twitter.com/LUh7iM8NdH — Edgardo Rovira (@EdgardoRovira) July 28, 2026

La defensa del Gobierno

"Un 39% exacto es el dato que tengo ahora de la Universidad de Buenos Aires;", expresó el vocero. Además, explicó que el Gobierno impulsa que las universidades nacionales, en ejercicio de su autonomía, puedan decidir sia estudiantes extranjeros.

Tras la conferencia, Ravier respondió a las críticas a través de su cuenta en X y ratificó su postura.

"Hoy en la conferencia de prensa un periodista me acusó de brindar datos falsos sobre la cantidad de extranjeros entre los alumnos regulares de Medicina de la UBA. Efectivamente el dato es correcto: el 39% de los alumnos regulares de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires son extranjeros", escribió.

Hoy en la conferencia de prensa un periodista me acusó de brindar datos falsos sobre la cantidad de extranjeros entre los alumnos regulares de Medicina de la UBA. Efectivamente el dato es correcto: el 39% de los alumnos regulares de la Facultad de Medicina de la Universidad de… pic.twitter.com/0pS56aieqb — Adrian Ravier (@AdrianRavier) July 28, 2026

El funcionario afirmó que esa información proviene de la Subsecretaría de Políticas Universitarias y precisó que, según esos registros, en la Facultad de Medicina cursan, lo que representa el 39% del padrón de alumnos regulares.

Ravier añadió además que esos estudiantes "disfrutan gratis de los servicios financiados por los pagadores de impuestos argentinos" y señaló que, de acuerdo con la misma fuente, en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de La Plata el porcentaje de extranjeros alcanza el 51%.

La respuesta de la UBA

Las declaraciones fueron rechazadas por el vicepresidente de la UBA, Emiliano Yacobitti, quien sostuvo que el Gobierno utilizó una interpretación incorrecta de los datos.

En una publicación en X, afirmó: "Ante las declaraciones erróneas del vocero presidencial sobre la cantidad de estudiantes extranjeros en las universidades públicas, comparto nuevamente esta información".

Según Yacobitti, en 2026 los estudiantes extranjeros con residencia temporal, transitoria o precaria representaron el 2,5% de los más de 70.000 ingresantes a la UBA, mientras que en la Facultad de Medicina alcanzaron el 6,1%.

Importante. Ante las declaraciones erróneas del vocero presidencial sobre la cantidad de estudiantes extranjeros en las universidades públicas, y para responder a las consultas de los periodistas, comparto nuevamente esta información 👇🏻 En 2026, de los más de 70.000 ingresantes… — Emiliano Yacobitti (@Yaco_Emiliano) July 28, 2026

El dirigente universitario agregó que en Odontología representan el 4,1%, en Ingeniería el 2,7% y que en el resto de las facultades el porcentaje es inferior al 2%.

Además, recordó que desde 2022 la UBA exige acreditar un nivel C1 de español a los aspirantes provenientes de países no hispanohablantes y manifestó la disposición de la institución para reunirse con el Gobierno nacional.

"Estamos a disposición para reunirnos con el Gobierno nacional y analizar los datos para que el debate público sea con información precisa", concluyó.