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Ravier afirmó que el 39% de los alumnos de Medicina de la UBA son extranjeros y la universidad lo desmintió

El vocero presidencial aseguró que casi el 40% de los alumnos de Medicina de la UBA son extranjeros y defendió los datos oficiales. Desde la universidad rechazaron esa interpretación y sostuvieron que la proporción es muy inferior.

28 de Julio de 2026
Le respondió el vicerrector de UBA.
Le respondió el vicerrector de UBA.

REDACCIÓN ELONCE

El vocero presidencial aseguró que casi el 40% de los alumnos de Medicina de la UBA son extranjeros y defendió los datos oficiales. Desde la universidad rechazaron esa interpretación y sostuvieron que la proporción es muy inferior.

El vocero presidencial, Adrián Ravier, y las autoridades de la Universidad de Buenos Aires (UBA) protagonizaron un fuerte cruce luego de que el funcionario afirmara que casi el 40% de los alumnos de la Facultad de Medicina son extranjeros, una cifra que fue desmentida por el vicerrector de la casa de estudios, Emiliano Yacobitti.

Durante su conferencia de prensa habitual, Ravier sostuvo que existe "un alto porcentaje de estudiantes en facultades de medicina que son extranjeros" y aseguró que en la UBA ese porcentaje alcanza "prácticamente un 40%".

"Un 39% exacto es el dato que tengo ahora de la Universidad de Buenos Aires; si es falso lo revisaremos", expresó el vocero. Además, explicó que el Gobierno impulsa que las universidades nacionales, en ejercicio de su autonomía, puedan decidir si cobran aranceles a estudiantes extranjeros.

La defensa del Gobierno

 

Tras la conferencia, Ravier respondió a las críticas a través de su cuenta en X y ratificó su postura.

 

"Hoy en la conferencia de prensa un periodista me acusó de brindar datos falsos sobre la cantidad de extranjeros entre los alumnos regulares de Medicina de la UBA. Efectivamente el dato es correcto: el 39% de los alumnos regulares de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires son extranjeros", escribió.

El funcionario afirmó que esa información proviene de la Subsecretaría de Políticas Universitarias y precisó que, según esos registros, en la Facultad de Medicina cursan 16.462 estudiantes extranjeros sobre un total de 41.957 alumnos, lo que representa el 39% del padrón de alumnos regulares.

 

Ravier añadió además que esos estudiantes "disfrutan gratis de los servicios financiados por los pagadores de impuestos argentinos" y señaló que, de acuerdo con la misma fuente, en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de La Plata el porcentaje de extranjeros alcanza el 51%.

 

La respuesta de la UBA

 

Las declaraciones fueron rechazadas por el vicepresidente de la UBA, Emiliano Yacobitti, quien sostuvo que el Gobierno utilizó una interpretación incorrecta de los datos.

En una publicación en X, afirmó: "Ante las declaraciones erróneas del vocero presidencial sobre la cantidad de estudiantes extranjeros en las universidades públicas, comparto nuevamente esta información".

 

Según Yacobitti, en 2026 los estudiantes extranjeros con residencia temporal, transitoria o precaria representaron el 2,5% de los más de 70.000 ingresantes a la UBA, mientras que en la Facultad de Medicina alcanzaron el 6,1%.

El dirigente universitario agregó que en Odontología representan el 4,1%, en Ingeniería el 2,7% y que en el resto de las facultades el porcentaje es inferior al 2%.

 

Además, recordó que desde 2022 la UBA exige acreditar un nivel C1 de español a los aspirantes provenientes de países no hispanohablantes y manifestó la disposición de la institución para reunirse con el Gobierno nacional.

 

"Estamos a disposición para reunirnos con el Gobierno nacional y analizar los datos para que el debate público sea con información precisa", concluyó.

Temas:

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