El vocero de Milei aclaró sus dichos con respecto al precio del dólar a $1.800

El vocero presidencial, Adrián Ravier, aseguró que su frase en la que señaló un precio del dólar en $ 1.800 meses en los próximos meses fue “sacada de contexto” y aclaró que sus dichos correspondían a una evolución que puede darse en caso que se cumplan las previsiones del mercado.

“La expresión fue sacada de contexto”, afirmó el portavoz, y sostuvo que, “si bien en los medios reprodujeron un extracto muy cortito, la pregunta se refería a cómo veía yo la Argentina en octubre de 2027”.

Ravier formuló esta aclaración durante una conferencia de prensa que ofreció esta mañana en la Casa de Gobierno y que siguió Agencia Noticias Argentinas.

El vocero sostuvo: “Mi respuesta a cómo llegamos a la elección fue que llegamos muy bien, con tres años de crecimiento económico, con baja contundente de la pobreza y la indigencia y de la inflación”.

“En materia del mercado cambiario, dije que el tipo de cambio real se iba a mantener en los valores reales actuales en línea con el REM”, añadió. Ravier enfatizó que no fue su intención “tirar una apreciación de un valor del dólar”, e insistió: “Siempre me refería a como la proyecta el mercado”.

“Si llega al valor que proyecta el mercado, no estaríamos en una crisis cambiaria”, recalcó el vocero y siguió: “Si me preguntan el valor futuro del dólar a una fecha determinada, mi respuesta es que el dólar flota y el precio estará en lo que defina la oferta y la demanda”.

El portavoz admitió que su declaración sacada de contexto “generó ruido y no contribuye al clima que queremos construir”.

Campaña anti Argentina

El vocero fue consultado además por la existencia de una campaña anti Argentina coincidente con el tramo final del Mundial 2026 de fútbol, y afirmó que quienes han hablado de nuestro país como “racista” es porque “desconocen nuestra historia y nuestra cultura”.

“Todos los extranjeros, incluso el pueblo venezolano que ha tenido que sufrir al gobierno bolivariano, siempre describen que acá se los ha tratado muy bien. Sorprende esta idea de que somos racistas. Hace falta que estas personas vengan a la Argentina y sientan lo que somos”, explicó.

Por otra parte, atribuyó esa campaña a una necesidad de sectores de la izquierda por descreditar el gobierno de Javier Milei.

“El Presidente Javier Milei está haciendo de la Argentina un modelo a seguir y desde la izquierda mucha gente quiere que esto fracase, que no tengamos éxito”.

“Hay una hipótesis de que la izquierda de genera esta campaña anti Argentina para romper con la idea de que el modelo de Milei logra sacar gente de la pobreza, bajar la inflación y tener récords de exportaciones”.

Conferencia de Prensa - Adrian Ravier - 28.07.2026

El entredicho con Lula en Brasil

Ravier dijo que “en el caso de Brasil siempre ha habido insultos de ambos lados”, y sostuvo que se trata de “diferencias ideológicas y políticas”, pero aclaro que “la argentina nunca llevo estas diferencias al plano diplomático”.

“La Argentina va a seguir en este rumbo, son diferencias que hay entre los dos mandatarios. En el caso de Milei es líder de un movimiento promercado, los Bolsonaro en Brasil son amigos y colegas en esta idea. Lula se enfrenta a esta idea y las diferencias son parte de una cuestión política e ideológico”. Señaló.

El vocero resaltó que desde el Gobierno argentino “no creemos, ni es la intención, que (en entredicho entre Milei y Lula) afecte las relaciones comerciales entre dos pueblos hermanos que son socios comerciales principales”.

Índice de confianza

Más adelante y ante una consulta de un periodista sobre la caída de la confianza en el Gobierno que mide una universidad privada, Ravier la relativizó y señaló que ese mismo indicador “este mes fue negativo pero el mes pasado fue positivo, la confianza se mueve pero hay que mirar las tendencias para salir del mes a mes”.

De inmediato sostuvo que “el presidente Milei tiene una imagen muy alta para un gobierno de dos años y medio”, y vaticinó: “Pensamos que vamos a conseguir la reelección. Javier Milei siempre dice que competimos con nosotros mismos”, subrayó.

“Estamos a mitad de camino y falta muchísimo para llegar a donde queremos poner a la Argentina”.

Estudiantes extranjeros

Ante otra pregunta, Ravier dijo que hay “un alto porcentaje de estudiantes en facultades de medicina que son extranjeros”, y tuvo un entredicho con un periodista al afirmar que ese índice llega “hasta un prácticamente un 40%”.

“Un 39% exacto es el dato que tengo ahora de la Universidad de Buenos Aires si es falso lo revisaremos”, afirmó el vocero presidencial.

De inmediato advirtió que “estamos dedicando dinero a formar extranjeros que eventualmente se vuelven a sus países, y pensamos que tenemos que cuidar el dinero de los argentinos para ayudar a los más humildes, para generar posibilidades de estudio en las universidades públicas”.

“En realidad, lo que se está haciendo es que las universidades nacionales que son autónomas puedan decidir si quieren cobrarle o no a los extranjeros. No se trata de imponerle a una universidad que debe cobrarles rompiendo su autonomía, es la posibilidad de que puedan cobrarles”.

Ravier recalcó que impulsar esa posibilidad “es una manera de gestionar mejor y que los recursos de los contribuyentes los administremos de la mejor manera posible”.