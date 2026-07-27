Lula ninguneó a Milei: "¿Quién es ese tipo?" y crecen las tensiones diplomáticas entre Argentina y Brasil

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, respondió por primera vez a los cuestionamientos de Javier Milei y eligió la ironía para minimizar las críticas que el mandatario argentino lanzó durante un acto político en San Pablo. "¿Quién es ese tipo?", respondió Lula cuando fue consultado por periodistas sobre las declaraciones del mandatario argentino.

LULA NINGUNEÓ LAS CRÍTICAS DE MILEI: "¿QUIÉN ES ESE TIPO?" El presidente de Brasil contestó con ironía cuando le preguntaron por los cuestionamientos e insultos que el argentino lanzó el sábado: "¿Quién es ese tipo?", dijo. La declaración se dio luego de que Brasil convocara a… pic.twitter.com/tHyq87lqm0 — Clarín (@clarincom) July 28, 2026

La respuesta llegó en medio de una creciente tensión diplomática entre ambos países, luego de que Milei calificara a Lula dedurante el lanzamiento de la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro. En ese mismo acto también advirtió sobre el supuesto, en alusión al concepto de "riesgo kuka" utilizado en la política argentina.

Un día después, durante la inauguración oficial de la Exposición Rural, Milei volvió a apuntar contra el Gobierno brasileño y denunció una presunta campaña en redes sociales contra la Argentina. "¿Sabe quién puso más plata en esta campaña antiargentina? El Gobierno de Brasil, el 25% de los recursos salió de ahí", aseguró.

Brasil endureció su respuesta

Tras los dichos del Presidente argentino, el Gobierno de Lula convocó a consultas a su embajador en Buenos Aires, Julio Bitelli, y citó al embajador argentino en Brasil, Daniel Raimondi, para expresarle formalmente su rechazo.

El canciller Mauro Vieira calificó las expresiones de Milei como "muy graves e inaceptables" y afirmó: "Las declaraciones del presidente de Argentina fueron muy graves y generaron una muy mala recepción. Constituyeron una injerencia en los asuntos internos, en los asuntos nacionales".

No obstante, descartó por el momento una ruptura diplomática. "La retirada de los embajadores es una medida muy seria. En este contexto de preservación, no vamos a hacer eso ahora. Necesitamos explicaciones del gobierno argentino: ¿por qué el presidente de Argentina vino a territorio brasileño para hacer este tipo de declaraciones, tan duras, groseras e inaceptables?", sostuvo en declaraciones a TV Globo.

El comunicado de la Cancillería brasileña

En un comunicado oficial, la Cancillería de Brasil sostuvo que "no hay precedentes de un presidente extranjero que, en territorio nacional, haya acumulado agresiones y ofensas contra el Jefe de Estado, las instituciones democráticas, incluido el Poder Judicial, y el pueblo brasileño".

Además, lamentó especialmente que el episodio involucre "al presidente de un país con el que Brasil mantiene 203 años de amistad y cooperación y que tiene, en Brasil, su principal socio comercial".

"El payaso que es presidente de la Argentina"

Las críticas desde Brasil ya habían comenzado horas antes con las declaraciones del ministro de Hacienda, Dario Durigan, quien respondió con dureza a Milei.

"El payaso que es presidente de la Argentina vino ayer a Brasil y habló sobre Brasil, a pesar de que el riesgo país de Argentina es mucho mayor, su deuda pública es mucho más elevada y su inflación es mucho más alta. No se puede caer en la narrativa de quienes aseguran que la situación se volverá apocalíptica", expresó el funcionario, según publicó el diario O Globo.

En la misma entrevista, Durigan reconoció las dificultades económicas de su país, aunque relativizó el diagnóstico. "No digo que todo esté resuelto. Las altas tasas de interés afectan a todos: agricultores, familias y empresas. Tengo que pagar intereses elevados para refinanciar la deuda; eso realmente me molesta", afirmó.