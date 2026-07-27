Milei recibió a Georgieva: "Mantener las reformas será clave para crecer", afirmó la titular del FMI

El presidente Javier Milei recibió este lunes en la Casa Rosada a la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, quien destacó la continuidad de las reformas económicas y sostuvo que fortalecer la estabilidad será fundamental para impulsar el crecimiento y atraer inversiones a la Argentina.

Del encuentro también participó el director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, Nigel Chalk, y posteriormente se desarrolló una reunión ampliada junto a integrantes del Gabinete nacional y autoridades del organismo internacional.

La visita de Georgieva comenzó con una reunión en el Ministerio de Economía junto al ministro Luis Caputo, donde además brindó una conferencia de prensa antes de trasladarse a la sede del Gobierno nacional.

El mensaje de Georgieva tras la reunión

Al finalizar la reunión con el mandatario, la titular del FMI publicó un mensaje en sus redes sociales en el que agradeció el encuentro y destacó el rumbo económico del Gobierno.

"Gracias, Presidente @JMilei, por una discusión productiva sobre el progreso de Argentina y el camino por delante. Mantener las reformas, fortalecer la estabilidad y desbloquear la inversión serán clave para impulsar el crecimiento y crear más oportunidades para el pueblo argentino", escribió Georgieva.

La funcionaria volvió a poner el foco en la necesidad de sostener las reformas estructurales impulsadas por el Gobierno nacional para consolidar la estabilidad macroeconómica y favorecer la llegada de inversiones.

Quiénes participaron del encuentro

En la reunión realizada en Casa Rosada estuvieron presentes la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el ministro de Economía, Luis Caputo; el ministro de Defensa, Carlos Presti; la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva; el ministro de Salud, Mario Lugones; y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

También participaron la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzabal; el secretario de Política Económica, José Daza; el canciller Pablo Quirno; el presidente del Banco Central, Santiago Bausili; y el director ejecutivo por la Argentina ante el FMI, Leonardo Madcur.

Por parte del organismo internacional asistieron el jefe de misión para Argentina, Cheng Wong; el jefe de Gabinete de Georgieva, Wolfgang Andreas Bauer Stampli; el representante residente en el país, Max Alberto Alier Montenegro; además del director y el vicedirector del Departamento del Hemisferio Occidental, Nigel Andrew Chalk y Luis Manuel Cubeddu Merchan.