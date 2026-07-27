Casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul: el dato que reveló Susana Giménez por error

Susana Giménez sorprendió al revelar al aire una presunta fecha para la boda de la cantante y el futbolista. El comentario reavivó las versiones sobre el esperado enlace, que aún no fue confirmado por la pareja.
Casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul. Un comentario espontáneo de Susana Giménez durante una entrevista con Marley volvió a colocar a la pareja en el centro de la escena. La conductora aseguró, aparentemente sin advertir la repercusión que tendrían sus palabras, que la cantante y el futbolista ya tendrían definida la fecha de su boda, un dato que ninguno de los dos confirmó públicamente.
La revelación ocurrió durante una charla en el programa Por el Mundo (Telefe), cuando ambos hablaban sobre la actualidad del mediocampista de la Selección argentina y su relación con la artista.
Fue entonces cuando Marley comentó: "Ahora está re enamorado de Tini". Sin dudarlo, Susana respondió: "Sí, está muy enamorado y se casan ahora, el 19 de diciembre". Apenas terminó la frase, la conductora pareció advertir que había compartido una información que hasta el momento no era pública y evitó profundizar sobre el tema, dejando en evidencia cierta incomodidad.
Un comentario que desató especulaciones
Las palabras de Susana Giménez tuvieron una rápida repercusión en los medios y las redes sociales, donde miles de usuarios comenzaron a preguntarse si efectivamente la pareja tiene previsto pasar por el altar antes de fin de año.
Hasta el momento, ni Tini Stoessel ni Rodrigo De Paul realizaron declaraciones para confirmar o desmentir la fecha mencionada por la conductora, por lo que el comentario quedó envuelto en el terreno de las especulaciones.
No obstante, la versión no surgió de la nada. Desde hace varios meses circulan rumores sobre un posible casamiento entre la cantante y el campeón del mundo, quienes retomaron su relación tras un período de distanciamiento y volvieron a mostrarse juntos en distintos eventos y viajes.
Las versiones que ya habían anticipado una boda
Las especulaciones sobre el casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul ya habían cobrado fuerza el pasado 11 de junio, cuando en el programa LAM dieron detalles sobre supuestos preparativos de la ceremonia.
En esa oportunidad, el panelista Pepe Ochoa aseguró que la pareja habría tenido un conflicto con la organizadora del evento debido a modificaciones en la fecha del casamiento. "Tini tiene embelesada a la wedding planner y dejó de lado a otras que también la contrataron", afirmó.
Luego agregó: "Le pidió que cambie la fecha, si la quería tener a ella trabajando. Entonces, está indignada porque no entiende por qué prioriza a Tini, ella no necesita que esté presente, sino una respuesta porque el casamiento sería en el mismo lugar".
Según el panelista, los cambios respondieron a cuestiones de agenda de ambos protagonistas. "Tini tuvo que cambiar la fecha por su agenda y la de él, entonces la movió para después de Navidad. Un día, se levantó y dijo que quería casarse antes, el mismo día que la otra novia. Entonces, la wedding planner le dijo a la desconocida que no iba a ir a su boda porque tenía otro mejor", explicó.
Finalmente, Ochoa concluyó: "Ellos se querían casar el 26, pero después adelantaron el 19", una versión que ahora volvió a cobrar fuerza luego del comentario realizado por Susana Giménez en televisión.