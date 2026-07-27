La Justicia italiana frenó los reclamos económicos de Wanda Nara a Mauro Icardi

La disputa judicial entre Wanda Nara y Mauro Icardi sumó este lunes un nuevo capítulo en Italia. La Corte de Apelación de Milán declaró inadmisible el recurso presentado contra una resolución que había rechazado los reclamos económicos formulados dentro del proceso de divorcio.

La decisión fue comunicada públicamente por el futbolista mediante una serie de historias en Instagram. Una de sus abogadas, Lara Piro, también difundió el documento correspondiente a la resolución adoptada por el tribunal italiano.

El fallo conocido este 27 de julio no constituye todavía la sentencia definitiva de divorcio. La resolución alcanza la apelación presentada luego de que una jueza rechazara, el 1 de junio, las pretensiones económicas incluidas en el expediente.

Los reclamos económicos rechazados

De acuerdo con la documentación difundida por la defensa de Mauro Icardi, Wanda Nara había solicitado una suma mensual de 250.000 euros para ella, 65.000 euros para cada una de sus dos hijas y una compensación de 100.000 euros vinculada con el divorcio.

La presentación también contemplaba la custodia compartida de las menores, con residencia principal junto a su madre, y que el futbolista afrontara la mitad de los gastos extraordinarios relacionados con sus hijas.

Conflicto judicial entre Wanda Nara y Mauro Icardi.

La jueza que interviene en el proceso rechazó esos planteos económicos el 1 de junio. La representación legal de Nara recurrió posteriormente la decisión, pero la Corte de Apelación de Milán declaró inadmisible esa presentación este lunes.

La reacción de Mauro Icardi

“Hoy 27 de julio de 2026 la decisión de la Justicia italiana fue bien clara: la declararon inadmisible”, escribió Mauro Icardi. El delantero interpretó el pronunciamiento como el cierre de esta instancia vinculada con los pedidos económicos.

En su publicación, el futbolista aclaró que “falta el último paso para la sentencia final de divorcio”. De esta manera, la disolución formal del matrimonio todavía permanece pendiente pese a la reciente resolución favorable a su postura.

El conflicto entre Wanda Nara y el jugador se tramita mediante procesos abiertos en Argentina e Italia, con cuestiones familiares y patrimoniales abordadas en expedientes diferentes. El fallo conocido ahora corresponde específicamente al recurso relacionado con las solicitudes económicas efectuadas ante la Justicia italiana.