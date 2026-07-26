Damián Betular confirmó su continuidad en MasterChef Celebrity y habló de la salida de Donato

De Santis dejará el reality y buscan a un nuevo miembro del jurado

Damián Betular confirmó que continuará como jurado de MasterChef Celebrity y habló sobre la renovación del ciclo tras la decisión de Donato de Santis de dejar el programa luego de diez temporadas.

En diálogo con Infama (América TV), el chef aseguró que mantiene conversaciones para ajustar cuestiones de agenda, pero que su vínculo con el reality sigue firme y que espera con entusiasmo una nueva temporada.

La salida de Donato generó sorpresa dentro del equipo, aunque Betular destacó que fue una decisión personal que todos respetaron.

“Nos dio una gran sorpresa ese día, pero estamos muy contentos de que es una decisión que él tomó, que quiere priorizar su tiempo, sus trabajos y todo, y lo dijo muy entero”, explicó.

Buscan al nuevo integrante del jurado

Ante el alejamiento del chef italiano, Betular confirmó que la producción de MasterChef Celebrity ya trabaja en la búsqueda de su reemplazo mediante audiciones.

“No te puedo decir uno en particular, pero para mí todos los que pasaron me encantan mucho. Todos. El canal hizo un casting y lo están evaluando”, señaló.

El jurado explicó que está abierto a recibir tanto a cocineros profesionales como a nuevos perfiles, y destacó que lo más importante será que quien ocupe ese lugar pueda adaptarse al espíritu del programa. “Sean coherentes y lo van a hacer bien”, sostuvo.

Germán Martitegui también seguirá en el programa

Betular además confirmó la continuidad de Germán Martitegui como jurado, luego de algunas dudas sobre su participación en la próxima edición. “Germán vino el día del estreno medio dudoso, pero yo hablé y me dijo que sí”, contó Betular, y agregó: “Es un amigo, cómo no le voy a creer”.

De esta manera, el histórico trío de jurados tendrá una modificación luego de la salida de Donato, aunque Betular y Martitegui continuarán al frente del desafío gastronómico.

El respaldo a Wanda Nara como conductora

Consultado sobre la continuidad de Wanda Nara como conductora del reality, Betular expresó su deseo de que siga formando parte del ciclo y destacó su profesionalismo.

“Wanda es una muy buena compañera. Ella llega muy puntual, está a la hora que tiene que estar, se banca las ocho horas de grabación, hace su parte de reality, nos deja a nosotros la parte de la cocina, es muy respetuosa en la devolución. Es una gran compañera de trabajo”, afirmó.

El chef también celebró el impacto del programa en la televisión argentina y remarcó la importancia de que el formato genere empleo para muchas personas detrás de cámara. “Para mí lo importante es que haya trabajo, que hay un montón de gente que hacen eso”, concluyó.