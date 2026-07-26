Ya tiene fecha el eclipse solar total que no se repetirá en los próximos 157 años: cuándo será y dónde se verá

El eclipse solar total más largo del siglo XXI ya tiene fecha y promete convertirse en uno de los eventos astronómicos más impactantes de la historia reciente. El fenómeno ocurrirá el 2 de agosto de 2027 y durante varios minutos el día se transformará en noche en las zonas donde podrá observarse en su totalidad.

La duración máxima del eclipse será de aproximadamente 6 minutos y 23 segundos, un tiempo excepcional para este tipo de eventos. Según especialistas, no volverá a repetirse un eclipse total de estas características en los próximos 157 años.

La franja de visibilidad completa será limitada y abarcará principalmente zonas de Groenlandia, Islandia y la península ibérica, además de regiones del norte de África y Medio Oriente.

Un espectáculo con estrellas, "perlas de Baily" y anillo de diamante

Durante la fase de totalidad, la Luna cubrirá completamente al Sol y el cielo podría oscurecerse lo suficiente como para permitir observar estrellas e incluso algunos planetas.

Uno de los momentos más esperados será la aparición de las llamadas "perlas de Baily", pequeños destellos de luz que se producen cuando los rayos solares atraviesan los valles de la Luna.

También podrá verse el denominado "anillo de diamante", un efecto visual en el que un único punto brillante del Sol queda visible antes o después de la totalidad, generando una imagen similar a una joya luminosa en el cielo.

Cómo observar el eclipse solar de forma segura

Los especialistas recuerdan que para observar el eclipse será necesario utilizar gafas homologadas para eclipses solares durante todas las fases en las que el Sol no esté completamente cubierto.

Mirar directamente al Sol sin protección puede provocar daños graves en la vista. La única excepción será el breve período de totalidad, cuando la Luna cubra por completo el disco solar y el cielo quede completamente oscurecido.

Aunque el eclipse del 2 de agosto de 2027 será único por su duración, los aficionados a la astronomía tendrán otras oportunidades de observar fenómenos similares, como el eclipse solar parcial previsto para el 26 de enero de 2028.