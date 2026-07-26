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Santa Elena será sede del tercer curso de formación en patrimonio cultural de Entre Ríos

Será el miércoles 6 de agosto de 16 a 19 horas en el SUM de la escuela secundaria N°14 "Maipú". La actividad es libre y gratuita con inscripción previa.

26 de Julio de 2026
La actividad tiene como objetivo fortalecer las capacidades de los actores culturales
La actividad tiene como objetivo fortalecer las capacidades de los actores culturales

Será el miércoles 6 de agosto de 16 a 19 horas en el SUM de la escuela secundaria N°14 "Maipú". La actividad es libre y gratuita con inscripción previa.

La Secretaría de Cultura de Entre Ríos invita al 3° Curso del Programa de Formación en Patrimonio Cultural Material e Inmaterial, destinado a la Región III del Consejo Provincial de Cultura, conformada por los departamentos La Paz, Feliciano y Federal. Será el miércoles 6 de agosto de 16 a 19 horas en el SUM de la escuela secundaria N° 14 "Maipú" (calle Corrientes s/n, entre Supremo Entrerriano y Eva Perón), en la ciudad de Santa Elena.

La actividad tiene como objetivo fortalecer las capacidades de los actores culturales de la región en materia de identificación, preservación, gestión y valorización del patrimonio cultural, promoviendo el intercambio de experiencias y herramientas para el trabajo en los territorios.

La jornada cuenta con el acompañamiento de la Dirección de Cultura de Santa Elena y forma parte de un programa que recorre las distintas regiones de la provincia, consolidando espacios de formación, actualización y articulación entre los municipios y la Secretaría de Cultura de Entre Ríos.

La participación es libre y gratuita, con inscripción previa a través del siguiente formulario: Link al Formulario de Inscripción

Desde la Dirección General de Museos y Patrimonio Cultural se invita a trabajadores de museos, archivos, bibliotecas, áreas de cultura, gestores culturales, docentes y a todas las personas interesadas en la preservación del patrimonio entrerriano a sumarse a esta propuesta de formación.

Temas:

Santa Elena patrimonio
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