Irán y EEUU frenaron los ataques y abrieron una nueva instancia de diálogo

Irán y EEUU redujeron la intensidad del conflicto tras dos noches sin ataques. Washington dejó abierta la posibilidad de retomar las negociaciones con Teherán, mientras la república islámica suspendió los bombardeos de represalia.
Irán y EEUU dieron una señal de distensión en medio del conflicto que mantiene en vilo a Medio Oriente. Luego de dos noches consecutivas sin ataques, ambos países redujeron la intensidad de las operaciones militares y dejaron abierta la posibilidad de retomar el diálogo diplomático. Mientras Washington optó por otorgar margen a las negociaciones con Teherán, las autoridades iraníes anunciaron una pausa en los bombardeos de represalia contra aliados estadounidenses en la región.
La decisión marcó un cambio respecto de las últimas semanas, caracterizadas por una escalada militar que elevó la tensión internacional y despertó preocupación por un eventual impacto sobre el comercio energético mundial, especialmente en torno al estratégico estrecho de Ormuz.
El embajador de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Mike Waltz, confirmó que la administración del presidente Donald Trump decidió privilegiar, al menos por el momento, la vía diplomática, aunque aclaró que las fuerzas estadounidenses permanecen preparadas para responder si la situación vuelve a agravarse.
Washington apuesta al diálogo, pero mantiene la presión
El representante estadounidense aseguró que el Gobierno norteamericano busca generar condiciones para una nueva ronda de conversaciones con Irán.
"Trump está dejando espacio para las conversaciones, les está dando margen", afirmó Mike Waltz, al explicar la postura adoptada por la Casa Blanca luego de dos jornadas sin operaciones ofensivas contra territorio iraní.
No obstante, el diplomático remarcó que Estados Unidos continúa reforzando su presencia militar en Medio Oriente y advirtió que mantiene la capacidad para actuar si considera que sus intereses o los de sus aliados vuelven a estar amenazados.
Irán suspendió las represalias
Desde Teherán también confirmaron una reducción de las operaciones militares y vincularon esa decisión a la ausencia de nuevos ataques estadounidenses.
El vocero militar iraní Mohamad Akraminia explicó: “Las dos últimas noches, los estadounidenses detuvieron sus ataques. Como nuestra estrategia está esencialmente basada en la respuesta, también hemos interrumpido nuestras operaciones”.
Sin embargo, dejó en claro que la pausa no implica el fin del conflicto y lanzó una advertencia hacia Washington. “Si insiste en continuar la guerra, particularmente a través de ataques aéreos, el conflicto se extenderá aún más”, sostuvo.
El estrecho de Ormuz sigue siendo el principal foco de tensión
Pese a la disminución de los enfrentamientos, el estrecho de Ormuz continúa siendo uno de los puntos más sensibles del escenario internacional. Ese corredor marítimo resulta clave para el transporte de petróleo y gas hacia los mercados mundiales y su estabilidad es observada con atención por gobiernos e inversores.
Las negociaciones entre Washington y Teherán habían quedado interrumpidas tras la reanudación de los enfrentamientos, pese a que en junio ambas partes habían firmado un protocolo de paz que contemplaba un período de 60 días de diálogo.
Durante las últimas 24 horas, además, la televisión estatal iraní informó que seis embarcaciones que intentaban atravesar el estrecho fueron detenidas, un hecho que volvió a reflejar la fragilidad de la situación en la zona.
Incertidumbre sobre los próximos pasos
Mientras persiste la expectativa de un eventual reinicio de las conversaciones diplomáticas, medios estadounidenses señalaron que las operaciones militares de Estados Unidos permanecen actualmente en pausa.
El diario The New York Times informó que los planes para intensificar la campaña militar quedaron momentáneamente congelados, en parte por cuestiones logísticas vinculadas al abastecimiento de municiones. No obstante, el embajador Mike Waltz rechazó esa versión y aseguró: "Las fuerzas armadas estadounidenses tienen todo lo que necesitan para llevar a cabo esta campaña tan eficazmente como sea necesario”.