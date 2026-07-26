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Concepción del Uruguay: escapó de un allanamiento pero terminó detenido por violencia de género

El hombre de 29 años era buscado y había huido durante un operativo de la División Investigaciones, pero horas después fue capturado por personal de la Comisaría Primera tras un operativo cerrojo.

26 de Julio de 2026
Jefatura Departamental Uruguay en La Histórica
Jefatura Departamental Uruguay en La Histórica

El hombre de 29 años era buscado y había huido durante un operativo de la División Investigaciones, pero horas después fue capturado por personal de la Comisaría Primera tras un operativo cerrojo.

Un hombre de 29 años con pedido de captura vigente fue detenido en Concepción del Uruguay luego de escapar durante un allanamiento realizado por la División Investigaciones y ser localizado tras un amplio despliegue policial, en el marco de una causa por violencia de género.

 

El procedimiento comenzó cuando efectivos de la División Investigaciones llevaron adelante un allanamiento con el objetivo de dar con el hombre. Sin embargo, al advertir la presencia policial, el ciudadano logró escapar al saltar por los fondos de la vivienda.

Foto: Jefatura Departamental Uruguay
Foto: Jefatura Departamental Uruguay

 

Lejos de abandonar la búsqueda, distintas dependencias policiales montaron un intenso rastrillaje y un operativo cerrojo en la zona. Finalmente, al verse rodeado por el despliegue de los uniformados, el prófugo fue detenido por personal de la Comisaría Primera.

 

Sobre el detenido pesaba una orden de captura en el marco de una causa por desobediencia a una orden judicial, violación de domicilio, daño y lesiones leves calificadas en contexto de violencia de género.

 

Tras informar la detención a la fiscal auxiliar de turno, Lucía Bourlot, se dispuso que el hombre fuera examinado por el médico policial de guardia y posteriormente trasladado a la Alcaidía de la Comisaría Primera, donde quedó alojado a disposición de la Justicia.

Temas:

Concepción del Uruguay Violencia de género allanamiento
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