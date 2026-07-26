Complemento Leche de ANSES: quiénes cobran $56.901 en agosto y cómo verificar si corresponde

El Complemento Leche de ANSES aumentó un 1,9% y alcanzó los $56.901 por hijo. El beneficio está destinado a titulares de AUH con niños de hasta 3 años y a beneficiarias de la Asignación por Embarazo.
El Complemento Leche de ANSES tendrá un nuevo incremento en agosto de 2026 y pasará a otorgar $56.901 por cada hijo alcanzado por el beneficio. La actualización fue oficializada por el Gobierno nacional tras aplicar el ajuste del 1,9% correspondiente a la movilidad mensual y forma parte del Plan de los Mil Días, destinado a fortalecer la alimentación durante el embarazo y los primeros años de vida.
La ayuda económica está dirigida a quienes perciben la Asignación Universal por Hijo (AUH) con niños de hasta 3 años inclusive y a las beneficiarias de la Asignación por Embarazo (AUE). En la mayoría de los casos, el monto se acredita automáticamente junto con el haber mensual, aunque ANSES mantiene habilitados sus canales digitales para quienes deban actualizar información y aún no reciban el pago.
El beneficio busca garantizar el acceso a alimentos esenciales y fórmulas lácteas durante una etapa clave del desarrollo infantil y es compatible con otras prestaciones sociales destinadas a las familias de menores ingresos.
Quiénes pueden cobrar los $56.901
El Complemento Leche integra el Plan de los Mil Días y se liquida por cada niño que reúna las condiciones establecidas por ANSES.
Con el nuevo valor, las personas titulares de la AUH con hijos de hasta 3 años y las beneficiarias de la AUE percibirán $56.901 por cada menor alcanzado por el programa.
Esto significa que una familia con dos hijos menores de esa edad cobrará $113.802 por este concepto, monto que será depositado en la misma cuenta bancaria donde habitualmente recibe las prestaciones de ANSES.
Cómo verificar si corresponde el beneficio
En caso de que el Complemento Leche no se acredite automáticamente, ANSES permite realizar la verificación y actualización de datos mediante la plataforma Mi ANSES.
Para ello, el titular debe ingresar con su CUIL y Clave de la Seguridad Social y revisar la sección "Hijos y Familia", donde podrá comprobar que los vínculos familiares se encuentren correctamente registrados.
Si el sistema detecta información incompleta o inconsistencias, será necesario cargar una imagen legible de la partida de nacimiento del menor y de los Documentos Nacionales de Identidad del grupo familiar. Una vez validada la documentación, el organismo incorporará la liquidación en el calendario de pagos del mes siguiente.
Compatibilidades y exclusiones
El Complemento Leche es compatible con la Asignación Universal por Hijo y con la Tarjeta Alimentar, por lo que los beneficiarios pueden percibir esas prestaciones de manera simultánea.
En cambio, no acceden a este beneficio quienes cobran asignaciones familiares mediante el Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF), es decir, trabajadores en relación de dependencia y monotributistas incluidos en ese régimen.
De esta manera, el programa mantiene su objetivo de concentrar la asistencia económica en los sectores con mayores necesidades de cobertura alimentaria durante los primeros años de vida de los niños, publicó A24.
Calendario de pagos de agosto
El Complemento Leche se acreditará en las mismas fechas previstas para el pago de la AUH:
DNI terminados en 0: lunes 10 de agosto.
DNI terminados en 1: martes 11 de agosto.
DNI terminados en 2: miércoles 12 de agosto.
DNI terminados en 3: jueves 13 de agosto.
DNI terminados en 4: viernes 14 de agosto.
DNI terminados en 5: lunes 17 de agosto.
DNI terminados en 6: martes 18 de agosto.
DNI terminados en 7: miércoles 19 de agosto.
DNI terminados en 8: jueves 20 de agosto.
DNI terminados en 9: viernes 21 de agosto.