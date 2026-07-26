Riestra le dio un duro golpe a Boca y le ganó 3-0 en el Torneo Clausura

REDACCIÓN ELONCE
Sin Leandro Paredes y con una formación alternativa, Boca cayó 3-0 con Deportivo Riestra en el debut del Torneo Clausura 2026.
Boca fue sorprendido y perdió por goleada con Riestra en la primera fecha del Torneo Clausura 2026. Braian Sánchez, Antony Alonso y Alexander Díaz fueron los goleadores de la noche.
Seguí las incidencias del partido:
¡FINAL DEL PARTIDO!
47 minutos: Boca no pudo aprovechar un tiro libre en la puerta del área
Aranda estrelló el remate en la barrera y no pudo encontrar el descuento.
45 minutos: el juez adicionó cuatro minutoas más.
40 minutos: últimos cambios en Riestra
Ingresaron Gariglio y Watson por Miño y Monje.
36 minutos: otra llegada de Riestra
Milton Céliz se metió dentro del área y sacó un remate que, aunque fue débil, hizo que Montero ataje.
30 minutos: cambio en Boca
Ingresó Camilo Rey Domenech y salió Milton Delgado.
26 minutos: se acercó Riestra
González, recién ingresado, estuvo a punto de eludir al arquero tras un pelotazo largo, pero no pudo hacerlo. En cambio, le cometió infracción a Montero.
23 minutos: Riestra se mantien cómodo en el trámite
El Malevo no sufre sobresaltos ante Boca. Por otro lado, realizó otro cambio: salió Sánchez, autor del 1-0, e ingresó González.
20 minutos: más cambios en Boca
Salieron Flores y Zenón y en sus lugares ingresaron Miguel Merentiel y Tomás Aranda.
15 minutos: cambios en Riestra
Alexander Díaz y Antony Alonso salieron reemplazados por Jonatan Goitía y Nicolás Benegas.
8 minutos: Boca intenta encontrar los caminos
El elenco de la Ribera sigue con mayor porcentaje de la posesión del balón, pero le falta claridad en los últimos metros, debido al embudo táctico que propone Riestra.
¡COMENZÓ EL SEGUNDO TIEMPO!
Rodolfo Arruabarrena realizó modificaciones: ingresaron Sebastián Villa y Romero en lugar de Alarcón y Velasco. Riestra no hizo cambios.
¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO!
Riestra fue contundente en ataque y le gana 3-0 a Boca al término de los primeros 45 minutos.
38 minutos: ¡GOL DE RIESTRA!
Alexander Díaz corrió más de 35 metros en soledad frente a tres defensores, se la picó a Montero y estampó el 3-0 a favor del Malevo.
¡¡¡CIERREN TODO, ES EL GOLAZO DEL CAMPEONATO!!! Alexander Díaz tomó la pelota en campo propio, la trasladó con calidad y se la picó a Montero para marcar el 3-0 de Riestra a Boca. 📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/ViAobVCXXs— SportsCenter (@SC_ESPN) July 26, 2026
31 minutos: Boca mantiene la posesión
El Xeneize domina, pero Riestra se siente cómodo y espera agazapado para salir de contraataque.
22 minutos: ¡GOL DE RIESTRA!
El Malevo encontró el 2-0 tras un tiro de esquina. Quintana ganó de arriba y Antony Alonso corrigió para aumentar la ventaja.
¡LA PELOTA PARADA DEL MALEVO! Céliz, Quintana y Alonso ganaron por arriba en el área para que llegue el 2-0 de Riestra ante Boca. 📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/tNv54Jejnk— SportsCenter (@SC_ESPN) July 26, 2026
19 minutos: Arce salvó a Riestra
El arquero voló sobre su palo derecho y le negó el gol a Zenón que había rematado desde afuera del área.
16 minutos: Boca intenta reaccionar
El Xeneize tuvo un tiro libre en la puerta del área ejecutado por Kevin Zenón, aunque el tiro fue débil y le llegó sin problemas al arquero Arce.
7 minutos: ¡GOL DE RIESTRA!
Sánchez le ganó a los zagueros y al arquero de Boca para poner el 1-0 para el equipo local.
¡ARRIBA EL MALEVO! Doble cabezazo en el área y gol de Sánchez para el 1-0 de Riestra contra Boca. 📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/s0fp9lCD1o— SportsCenter (@SC_ESPN) July 26, 2026
6 minutos: se lo perdió Leonel Flores
El juvenil de Boca quedó de cara al gol luego de que Velasco le bajó el balón dentro del área y no pudo conectar de manera eficaz.
5 minutos: Boca mostró sus intenciones
El Xeneize mantiene la posesión del balón y domina, aunque todavía no logró lastimar.
¡COMENZÓ EL PARTIDO!
Las formaciones
Riestra: Ignacio Arce; Mariano Bracamonte, Facundo Miño, Carlos Quintana, Cristian Paz; Nicolás Sansotre, Milton Céliz, Pablo Monje, Antony Alonso, Braian Sánchez; Alexander Díaz. DT: Guillermo Duro.
Boca: Álvaro Montero; Malcom Braida, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Milton Delgado, Williams Alarcón; Kevin Zenón, Alan Velasco y Leonel Flores. DT: Rodolfo Arruabarrena.