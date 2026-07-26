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Deportes Fútbol argentino

Riestra le dio un duro golpe a Boca y le ganó 3-0 en el Torneo Clausura

Sin Leandro Paredes y con una formación alternativa, Boca cayó 3-0 con Deportivo Riestra en el debut del Torneo Clausura 2026.

26 de Julio de 2026
Deportivo Riestra es superior a Boca.
Deportivo Riestra es superior a Boca. Foto: La Nación.

REDACCIÓN ELONCE

Sin Leandro Paredes y con una formación alternativa, Boca cayó 3-0 con Deportivo Riestra en el debut del Torneo Clausura 2026.

Boca fue sorprendido y perdió por goleada con Riestra en la primera fecha del Torneo Clausura 2026. Braian Sánchez, Antony Alonso y Alexander Díaz fueron los goleadores de la noche.

 

 

Seguí las incidencias del partido:

 

¡FINAL DEL PARTIDO!

 

47 minutos: Boca no pudo aprovechar un tiro libre en la puerta del área

Aranda estrelló el remate en la barrera y no pudo encontrar el descuento.

 

45 minutos: el juez adicionó cuatro minutoas más.

 

40 minutos: últimos cambios en Riestra

Ingresaron Gariglio y Watson por Miño y Monje.

 

36 minutos: otra llegada de Riestra

Milton Céliz se metió dentro del área y sacó un remate que, aunque fue débil, hizo que Montero ataje.

 

30 minutos: cambio en Boca

Ingresó Camilo Rey Domenech y salió Milton Delgado.

 

26 minutos: se acercó Riestra

González, recién ingresado, estuvo a punto de eludir al arquero tras un pelotazo largo, pero no pudo hacerlo. En cambio, le cometió infracción a Montero.

 

23 minutos: Riestra se mantien cómodo en el trámite

El Malevo no sufre sobresaltos ante Boca. Por otro lado, realizó otro cambio: salió Sánchez, autor del 1-0, e ingresó González.

 

20 minutos: más cambios en Boca

Salieron Flores y Zenón y en sus lugares ingresaron Miguel Merentiel y Tomás Aranda.

 

15 minutos: cambios en Riestra

Alexander Díaz y Antony Alonso salieron reemplazados por Jonatan Goitía y Nicolás Benegas.

 

8 minutos: Boca intenta encontrar los caminos

El elenco de la Ribera sigue con mayor porcentaje de la posesión del balón, pero le falta claridad en los últimos metros, debido al embudo táctico que propone Riestra.

 

¡COMENZÓ EL SEGUNDO TIEMPO!

Rodolfo Arruabarrena realizó modificaciones: ingresaron Sebastián Villa y Romero en lugar de Alarcón y Velasco. Riestra no hizo cambios.

 

¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO!

Riestra fue contundente en ataque y le gana 3-0 a Boca al término de los primeros 45 minutos.

 

38 minutos: ¡GOL DE RIESTRA!

Alexander Díaz corrió más de 35 metros en soledad frente a tres defensores, se la picó a Montero y estampó el 3-0 a favor del Malevo.

 

 

31 minutos: Boca mantiene la posesión

El Xeneize domina, pero Riestra se siente cómodo y espera agazapado para salir de contraataque.

 

22 minutos: ¡GOL DE RIESTRA!

El Malevo encontró el 2-0 tras un tiro de esquina. Quintana ganó de arriba y Antony Alonso corrigió para aumentar la ventaja.

 

 

19 minutos: Arce salvó a Riestra

El arquero voló sobre su palo derecho y le negó el gol a Zenón que había rematado desde afuera del área.

 

16 minutos: Boca intenta reaccionar

El Xeneize tuvo un tiro libre en la puerta del área ejecutado por Kevin Zenón, aunque el tiro fue débil y le llegó sin problemas al arquero Arce.

 

Foto: La Naci&oacute;n.
Foto: La Nación.

 

 

7 minutos: ¡GOL DE RIESTRA!

Sánchez le ganó a los zagueros y al arquero de Boca para poner el 1-0 para el equipo local.

 

 

6 minutos: se lo perdió Leonel Flores

El juvenil de Boca quedó de cara al gol luego de que Velasco le bajó el balón dentro del área y no pudo conectar de manera eficaz.

 

5 minutos: Boca mostró sus intenciones

El Xeneize mantiene la posesión del balón y domina, aunque todavía no logró lastimar.

 

¡COMENZÓ EL PARTIDO!

 

Las formaciones

 

Riestra: Ignacio Arce; Mariano Bracamonte, Facundo Miño, Carlos Quintana, Cristian Paz; Nicolás Sansotre, Milton Céliz, Pablo Monje, Antony Alonso, Braian Sánchez; Alexander Díaz. DT: Guillermo Duro.

 

Boca: Álvaro Montero; Malcom Braida, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Milton Delgado, Williams Alarcón; Kevin Zenón, Alan Velasco y Leonel Flores. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Temas:

Boca Deportivo Riestra Torneo Clausura
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