EEUU ratificó aranceles más bajos para Argentina: "Trump se siente amigo del pueblo argentino"

El embajador de Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas, confirmó que el país continuará beneficiándose con los aranceles más bajos dentro del nuevo esquema comercial impulsado por la administración de Donald Trump y atribuyó esa decisión al vínculo político entre Washington y Buenos Aires.

Las declaraciones fueron realizadas este domingo durante la 138° Exposición Rural de Palermo, donde también participó el presidente Javier Milei.

"Donald Trump bajó los aranceles a Argentina porque él se siente amigo del pueblo argentino", sostuvo Lamelas al dialogar con la prensa tras el acto.

Argentina mantendrá el arancel mínimo

Según explicó el diplomático, Estados Unidos mantendrá para la Argentina un arancel del 10% sobre la mayoría de las exportaciones, el nivel más bajo contemplado dentro de la nueva política comercial de Washington. En contraste, otros socios comerciales deberán afrontar una tasa superior, del 12,5%.

Lamelas señaló que ambos gobiernos continúan trabajando para completar distintos aspectos del entendimiento bilateral.

"Queremos finalizar las diferentes partes del acuerdo que tenemos. Hay dos o tres otros asuntos que hay que finalizar, pero nosotros estamos apoyando eso, apoyando los menos aranceles para el pueblo argentino", expresó.

El tratamiento diferencial representa una ventaja para los exportadores argentinos, ya que les permite competir con menores barreras de acceso al mercado

estadounidense frente a otros países alcanzados por tributos más elevados.

Diferencias con Brasil

Durante sus declaraciones, el embajador también hizo referencia a la situación de Brasil, que quedó alcanzado por mayores aranceles. "Brasil está por otro camino", afirmó Lamelas, al explicar por qué el país vecino enfrenta una carga impositiva superior dentro del nuevo esquema comercial.

Las diferencias se producen en un contexto de tensiones diplomáticas entre Washington y Brasilia, mientras que la administración de Milei mantiene una estrecha relación política con la Casa Blanca.

Expectativas por un acuerdo comercial

Desde el Gobierno argentino consideran que el menor nivel de aranceles puede fortalecer la competitividad de las exportaciones nacionales y abrir nuevas oportunidades comerciales, especialmente en sectores que compiten con proveedores internacionales sujetos a mayores impuestos.

No obstante, el impacto económico dependerá de la evolución de las negociaciones bilaterales y de la capacidad de las empresas argentinas para ampliar su presencia en el mercado estadounidense.