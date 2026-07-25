Milei llegó a Brasil y respaldó la candidatura de Flávio Bolsonaro

El Presidente participa de actividades oficiales en San Pablo y acompañó la postulación presidencial del hijo de Jair Bolsonaro para las elecciones de octubre.
El presidente Javier Milei desarrolló este sábado una agenda oficial y política en San Pablo, Brasil, donde combinó actividades institucionales con un fuerte respaldo a la candidatura presidencial del senador Flávio Bolsonaro, hijo del ex mandatario Jair Bolsonaro, de cara a las elecciones de octubre.
La jornada comenzó en el Palacio dos Bandeirantes, donde el mandatario argentino fue recibido por el gobernador del estado de San Pablo, Tarcísio de Freitas. En ese marco, Milei recibió la Orden de Ipiranga en el grado de Gran Cruz, la máxima distinción que concede el gobierno paulista.
De las actividades también participaron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el intendente de San Pablo, Ricardo Nunes, y posteriormente se incorporó Flávio Bolsonaro a una reunión de trabajo.
Respaldo a Flávio Bolsonaro
Más tarde, el Presidente asistió a la Convención Nacional del Partido Liberal (PL), realizada en el Mercado Livre Arena Pacaembú, donde se oficializó la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro.
Durante el encuentro, Milei expresó su apoyo al dirigente brasileño con un mensaje de tono político: "Vinimos a acompañar la ola azul. Espero que terminemos de pintar el mapa como corresponde de una vez", afirmó.
La presencia del mandatario argentino en el acto fue interpretada como un respaldo explícito a la principal fuerza opositora al gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva.
Cambios en la agenda oficial
Como consecuencia del viaje a Brasil, la Casa Rosada reprogramó la participación de Milei en la inauguración de la Exposición Rural de Palermo, prevista inicialmente para este sábado. El Presidente encabezará esa actividad este domingo.
La visita a Brasil también suma un nuevo capítulo a la relación entre los gobiernos de Milei y Lula da Silva, que mantienen un vínculo institucional limitado y sin reuniones bilaterales, más allá de los encuentros realizados en el marco de las cumbres del G20 y del Mercosur.