Instalarán peajes sin barreras en rutas hacia la Costa Atlántica: cómo funcionará el sistema

La empresa incorporará tecnología que permitirá atravesar peajes sin detenerse. La primera etapa alcanzará corredores turísticos clave de la provincia de Buenos Aires.
Los viajes hacia la Costa Atlántica serán más ágiles a partir de la implementación del sistema Free Flow, una modalidad de peajes sin barreras que comenzará a instalar la empresa AUBASA en distintos corredores de la provincia de Buenos Aires.
La nueva tecnología permitirá que los vehículos atraviesen los peajes sin detenerse ni reducir la velocidad, eliminando las tradicionales cabinas de cobro. La medida beneficiará especialmente a quienes viajan cada temporada hacia destinos turísticos como Mar del Plata, Villa Gesell, Pinamar, Cariló y Miramar.
Si bien las obras se realizarán en territorio bonaerense, el nuevo esquema también favorecerá a los conductores que parten desde otras provincias, entre ellas Entre Ríos, con destino a la Costa Atlántica.
Cómo funcionará el sistema Free Flow
El sistema reemplazará las barreras por pórticos equipados con cámaras de alta definición y sensores capaces de identificar los vehículos en movimiento mediante la lectura de la patente y de los dispositivos electrónicos de TelePASE.
Quienes ya estén adheridos a TelePASE no deberán realizar ningún trámite adicional, ya que el cobro se efectuará automáticamente al pasar por el pórtico.
En tanto, los conductores que no cuenten con ese sistema también podrán circular sin inconvenientes. El vehículo será identificado por la patente y el pago deberá efectuarse posteriormente a través de los canales digitales habilitados.
Dónde estarán los primeros peajes
Según informó AUBASA, la instalación de los nuevos equipos comenzará en las próximas semanas y el sistema entrará en funcionamiento durante el tercer trimestre de 2026.
La primera etapa incluirá los siguientes corredores:
Ruta 2: peajes de Samborombón y Maipú.
Ruta 11: tramo ubicado en el partido de Mar Chiquita.
Ruta 6: entre San Vicente y General Las Heras.
Autopista Buenos Aires-La Plata: peaje Dock Sud.
Menos demoras y mayor seguridad
Desde la concesionaria destacaron que el sistema permitirá reducir las demoras que suelen registrarse durante los fines de semana largos, las vacaciones y los recambios turísticos.
Además de agilizar el tránsito, la eliminación de las barreras disminuirá las frenadas y aceleraciones constantes, lo que contribuirá a mejorar la seguridad vial en las zonas de peaje.
La empresa también sostuvo que una circulación más uniforme puede ayudar a reducir el consumo de combustible y las emisiones contaminantes, como parte del proceso de modernización de la infraestructura vial bonaerense.