Empresas nacionales bajaron el precio de pasajes interurbanos en recorridos por Entre Ríos

Tras controles e intimaciones de la Provincia, las empresas adecuaron las tarifas para viajes internos, con importantes reducciones en distintos corredores entrerrianos.
A partir de un trabajo de fiscalización e intimaciones, llevado adelante por la Secretaría de Transporte, dependiente del Ministerio de Economía y Servicios Públicos, las empresas nacionales que suben y descienden pasajeros en localidades entrerrianas comenzaron a aplicar la tarifa regulada por la provincia en los tramos interurbanos y adecuaron el precio de los pasajes.
Los controles se realizaron en Paraná, Concordia, Concepción del Uruguay, Gualeguaychú, Rosario del Tala, Colón y otras localidades, con el objetivo de garantizar que las empresas respetaran la tarifa máxima fijada para los recorridos que se desarrollan dentro de la provincia.
La adecuación se produjo luego de que el gobierno de Entre Ríos advirtiera a las empresas que el incumplimiento de la normativa podría derivar en la suspensión de los subsidios provinciales que perciben por los servicios de jurisdicción. Tras las intimaciones, las firmas comenzaron a ajustar el valor de los boletos.
El secretario de Transporte de Entre Ríos, Aníbal Steren, explicó que una resolución dictada en mayo de este año estableció una tarifa máxima de 147 pesos por kilómetro para los servicios de jurisdicción provincial.
La medida ya genera un impacto concreto en el bolsillo de los usuarios. Por ejemplo, el pasaje entre Basavilbaso y Concepción del Uruguay, de aproximadamente 60 kilómetros, pasó de costar entre 12.000 y 14.000 pesos a 8.500 pesos. En otro caso, el tramo Villa Elisa-Colón redujo su valor de alrededor de 9.000 pesos a 5.000 pesos.
Desde la Secretaría de Transporte destacaron que la decisión "busca proteger a los pasajeros entrerrianos y garantizar condiciones equitativas en la prestación del servicio, evitando que las empresas aplicaran tarifas nacionales en recorridos que se desarrollan íntegramente dentro del territorio provincial".
Finalmente, destacaron que la Provincia "continuará con las tareas de fiscalización para asegurar el cumplimiento de la normativa vigente y sostener una política de transporte que priorice el acceso de los usuarios a tarifas justas y acordes con los servicios que se prestan en Entre Ríos".