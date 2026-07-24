Colón adapta su oferta turística mientras el río se acerca a los cinco metros

La altura del río Uruguay en Colón continúa en ascenso y se acerca a los cinco metros, un escenario que obligó al municipio a reorganizar parte de las actividades previstas sobre la costa. Pese a ello, desde la Secretaría de Turismo aseguraron que la ciudad mantiene habilitada la mayor parte de sus atractivos y espera un importante movimiento de visitantes durante las vacaciones de invierno de la provincia de Buenos Aires.

El secretario de Turismo de Colón, Federico Escher, explicó que si bien existían pronósticos sobre una creciente, el incremento del caudal fue más rápido de lo previsto.

"Teníamos alguna previsión, pero fue sorpresivo porque en muy poquito tiempo tuvimos, en el caso de Concordia, una creciente de un metro y en Colón de 50 centímetros, y eso es muchísimo para nuestras costas", señaló.

Reubicaron parte de la Feria del Puerto

Ante el avance del agua, el municipio debió modificar la organización de la Feria del Puerto, que comenzó este viernes y se extenderá, en principio, hasta el martes.

Escher explicó que una de las carpas instaladas en la explanada será trasladada hacia un sector más elevado para evitar inconvenientes. "Lo que sucede muchas veces es que uno tiene previsiones con el río, el río aumenta más de lo previsto y es una cuestión de adaptarse rápidamente", indicó.

El funcionario destacó además que distintas áreas municipales trabajan de manera coordinada para garantizar la seguridad de vecinos y turistas. "Eso nos permite vallar la zona que no está segura y trabajar con normalidad", remarcó.

Escher adelantó además que, para el próximo fin de semana, se prevén nuevas actividades en Plaza Artigas. El espacio contará con talleres artísticos al aire libre, juegos tradicionales como la rayuela, propuestas de pintura y espectáculos infantiles.

"Colón es un lugar visitado por las familias, así que los espacios para los niños son muy importantes", destacó el funcionario. Agregó que cada jornada finalizará con shows para las infancias y presentaciones de artistas.

Qué lugares permanecen cerrados

Desde el municipio informaron que se mantiene una comunicación permanente con la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande y el Instituto Nacional del Agua (INA), organismos que brindan proyecciones sobre la evolución del río.

Con esa información, elaboraron un informe que distribuyen entre prestadores turísticos y visitantes, donde se detalla la altura del río y el estado de cada atractivo.

Actualmente permanecen inhabilitadas Playa Norte, Playa Sur y Río de los Pájaros, mientras que el resto de los circuitos turísticos continúa funcionando con normalidad.

"Termas Colón, el Parque Nacional El Palmar, las bodegas y los circuitos recreativos están en perfectas condiciones para que quien desee venir pueda pasar una muy buena estadía", aseguró Escher.

Expectativas por el turismo

El secretario de Turismo señaló que, tras la finalización del Mundial, la actividad comenzó a mostrar una recuperación, impulsada ahora por el receso escolar de la provincia de Buenos Aires.

Según precisó, durante las vacaciones de la Región Centro la ocupación fue similar a la del año pasado, mientras que el fin de semana largo del 9 de Julio alcanzó un 48% de ocupación.

La altura del río Uruguay se acerca a los 5 metros en Colón

En la semana correspondiente al receso bonaerense, las reservas promedian el 40%, con expectativas de crecimiento durante el fin de semana.

"La creciente no es una buena noticia, pero no nos ha impactado. Lo que hacemos permanentemente es adaptarnos a estas situaciones y transmitir información clara para que quienes decidan venir sepan con qué se van a encontrar", afirmó.

Trabajo conjunto con la microrregión Tierra de Palmares

Escher destacó que Colón trabaja de manera coordinada con los municipios de San José, Villa Elisa, Liebig, Ubajay y San Salvador, además del Parque Nacional El Palmar, para promocionar en conjunto los atractivos de la microrregión Tierra de Palmares.

En ese marco, señaló que la Fiesta Nacional de la Colonización, que se desarrolla este fin de semana en San José, representa un atractivo adicional para quienes visitan la zona. "La gente no se fija dónde empieza y dónde termina un territorio, sino que busca satisfacer gustos. Trabajamos entre todos para prolongar las estadías y eso tiene resultados", sostuvo.