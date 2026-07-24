 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Economía Actualización salarial

Empleadas domésticas: así quedaron los salarios con el aumento de julio de 2026

Los salarios de las empleadas domésticas aumentaron un 1,4% en julio de 2026, según el último tramo del acuerdo paritario. Ya rigen nuevos valores mínimos por hora y por mes para el personal de casas particulares con y sin retiro.

24 de Julio de 2026
Empleada doméstica.
Empleada doméstica. Foto: A24.

Los salarios de las empleadas domésticas aumentaron un 1,4% en julio de 2026, según el último tramo del acuerdo paritario. Ya rigen nuevos valores mínimos por hora y por mes para el personal de casas particulares con y sin retiro.

Los salarios de las empleadas domésticas fueron actualizados desde julio de 2026 con un incremento del 1,4%, correspondiente al último tramo del acuerdo paritario vigente para el personal de casas particulares. La nueva escala salarial fijó los valores mínimos que deben percibir quienes trabajan bajo la modalidad por hora y mensual, tanto con retiro como sin retiro, y constituye la referencia obligatoria para empleadores y trabajadores de todo el país.

 

La actualización impactó sobre todas las categorías contempladas en el régimen de trabajo en casas particulares, aunque la categoría de Tareas Generales continúa siendo la más representativa del sector, ya que comprende a la mayoría del personal registrado dedicado a las tareas habituales del hogar.

 

Foto: Archivo Elonce.
Foto: Archivo Elonce.

 

Con la entrada en vigencia de los nuevos valores, empleadores y trabajadoras ya cuentan con las escalas oficiales correspondientes a julio, mientras se espera que la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares convoque a una nueva negociación para definir las futuras actualizaciones salariales.

 

Cuánto cobran por hora las empleadas domésticas

 

El incremento del 1,4% modificó los salarios mínimos por hora para la categoría Tareas Generales, que incluye labores de limpieza, lavado, planchado, mantenimiento del hogar y otras actividades domésticas habituales.

 

Desde julio de 2026, las trabajadoras que prestan servicios con retiro deben percibir un salario mínimo de $3.733,72 por hora, mientras que quienes trabajan sin retiro tienen un piso salarial de $3.996,45 por hora.

 

Foto: Archivo Elonce.
Foto: Archivo Elonce.

 

La diferencia entre ambas modalidades responde a las características del vínculo laboral, ya que el personal sin retiro permanece en el domicilio del empleador durante la prestación del servicio, situación contemplada por la normativa vigente.

 

Cómo quedaron los salarios mensuales

 

La actualización también alcanzó a quienes se desempeñan bajo una contratación mensual. Para la categoría Tareas Generales, la nueva escala estableció un salario mínimo de $458.053,22 mensuales para el personal con retiro, consignó Iprofesional.

 

Foto: Archivo Elonce.
Foto: Archivo Elonce.

 

En tanto, las empleadas domésticas que trabajan sin retiro pasaron a tener un salario mínimo de $505.302,76 mensuales, de acuerdo con los valores establecidos en el acuerdo paritario.

 

Foto: Archivo Elonce.
Foto: Archivo Elonce.

 

Estos montos representan los pisos salariales obligatorios para las relaciones laborales registradas dentro del régimen especial de casas particulares y pueden ser superados mediante acuerdos entre las partes, pero nunca reducidos.

Temas:

empleadas domésticas Sueldo salario agosto 2026
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso