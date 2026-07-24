Continúa abierta la convocatoria para participar de la tercera Feria de Arte Paraná

La convocatoria para la Feria de Arte Paraná continúa abierta y la Municipalidad invita a galerías, espacios culturales y proyectos grupales vinculados a las artes visuales a inscribirse para participar de la tercera edición del evento. Los interesados tendrán tiempo hasta el 14 de agosto para presentar sus propuestas, mientras que la feria se desarrollará del 11 al 13 de septiembre en la Sala Mayo.

El subsecretario de Cultura de la Municipalidad de Paraná, Joaquín Arijón, destacó que la iniciativa busca seguir fortaleciendo al sector de las artes visuales y ampliar la participación de nuevos espacios y artistas.

"Estamos muy contentos. Ya estamos con todos los preparativos de la tercera edición de la Feria de Arte y con muchas expectativas", expresó el funcionario.

Una propuesta que nació por iniciativa del sector artístico

Arijón recordó que la feria surgió a partir de una propuesta impulsada por los propios referentes de las artes visuales de la ciudad, quienes plantearon la necesidad de contar con un espacio específico para exhibir y comercializar sus obras.

"Cuando comenzamos la gestión había una demanda fuerte de todo el sector del arte visual. Nos plantearon la necesidad de hacer una feria, así como existe la Feria del Libro para los editores, y desde el Municipio nos pusimos a trabajar para concretarla", explicó.

La convocatoria está dirigida a galerías de arte, espacios culturales vinculados a las artes visuales y proyectos grupales conformados por artistas de disciplinas como pintura, dibujo, cerámica, grabado, escultura y otras expresiones del sector.

Convocan también a proyectos colectivos

El funcionario remarcó que uno de los objetivos es que ningún artista o espacio quede afuera de la propuesta, por lo que también se habilitó la inscripción para colectivos de artistas que deseen presentar una propuesta conjunta.

"No queremos dejar a nadie afuera. Si hay una galería nueva que quiera sumarse, tiene la posibilidad de hacerlo. Y entendiendo que hoy sostener un espacio propio muchas veces es difícil, también damos la posibilidad de que tres o cuatro artistas se agrupen y presenten un proyecto colectivo", señaló.

Según indicó, Paraná cuenta con más de diez galerías dedicadas a las artes visuales, además de numerosos espacios culturales que desarrollan exposiciones durante todo el año, una característica que consideró distintiva de la capital entrerriana.

Cómo inscribirse

Las inscripciones se realizan a través del sitio oficial parana.gob.ar, en la sección Convocatorias, donde los interesados encontrarán el formulario y los requisitos de participación.

Entre la documentación solicitada figura una memoria descriptiva del proyecto, sus antecedentes y la información correspondiente al espacio o colectivo artístico que se postula.

"La feria la hacemos en conjunto con las galerías y los espacios culturales. Invitamos a toda la comunidad vinculada al arte visual a inscribirse antes del 14 de agosto para ser parte de esta nueva edición", sostuvo Arijón.

Un espacio para impulsar el arte local

Además de reunir a artistas, galerías y espacios culturales, la Feria de Arte Paraná busca convertirse en un ámbito de encuentro entre los creadores y potenciales compradores de obras.

El subsecretario destacó que en las ediciones anteriores empresas e instituciones privadas adquirieron producciones expuestas durante el evento, contribuyendo a fortalecer el circuito artístico local.

Convocatoria abierta para la Feria de Arte Paraná

"Lo que queremos es incentivar el consumo de arte. Para un artista es muy importante que alguien entre, elija y compre una obra. Esa es una de las finalidades principales de la feria", afirmó.

Asimismo, adelantó que esta edición también contará con actividades complementarias, entre ellas charlas de estudiantes que participaron en la restauración de esculturas del espacio público, quienes compartirán su experiencia durante el encuentro.