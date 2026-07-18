La Feria del Mercado Sud convocó a vecinos con artesanías, gastronomía y música en vivo

La Feria del Mercado Sud reunió a decenas de emprendedores y una importante cantidad de visitantes durante la jornada del sábado. Los organizadores destacaron la respuesta del público y el objetivo de consolidar al espacio como un punto de encuentro mensual.
El Mercado Sud de Paraná volvió a convertirse este sábado en un punto de encuentro para vecinos y turistas con una nueva edición de su feria de emprendedores, que ofreció una amplia variedad de productos artesanales, gastronomía y espectáculos musicales en vivo.
La propuesta reunió a numerosos emprendedores locales y una importante concurrencia de público, que recorrió los distintos puestos instalados tanto en el interior como en el exterior del mercado. Además, hubo demostraciones de maquillaje artístico y el cierre musical estuvo a cargo del grupo Yuruma.
"Está saliendo todo hermoso"
Una de las organizadoras, Maricel, celebró el desarrollo de la jornada y destacó el trabajo realizado para concretar el evento.
"Está saliendo todo hermoso. Un montón de emprendedores participaron y, por suerte, vino mucha gente al paseo. Hubo una maquilladora increíble que realizó un trabajo espectacular con una modelo y ahora estamos disfrutando del grupo Yuruma en vivo", expresó.
Por su parte, Cristian valoró la calidad de los productos ofrecidos y el impacto que tuvo la feria en la actividad del mercado.
"Se armó un grupo muy lindo con una oferta muy variada de emprendedores. Hay muchísimos productos muy cuidados y estamos muy contentos por la respuesta que tuvieron también los puestos del interior del mercado, porque hoy abrieron todos y realmente el Mercado Sud explotó de gente", afirmó.
Consolidar al Mercado Sud como un punto de encuentro
Cristian explicó que uno de los principales objetivos de la iniciativa fue darle mayor movimiento al tradicional espacio comercial.
"Eso es justamente lo que buscamos con este tipo de movidas: dinamizar el espacio y que la gente empiece a referenciar este lugar como un sitio donde, al menos una vez al mes, pueda venir a encontrar esta oferta de emprendedores, sumada a una propuesta musical y cultural que siempre va a estar presente", señaló.
En tanto, Cecilia, también organizadora y puestera del mercado, destacó la importancia que tiene este tipo de encuentros para quienes desarrollan su actividad de manera independiente.
"Como puesteros del Mercado Sud nos encanta verlo repleto de gente y de emprendedores, porque ellos son el alma de este lugar. Invitamos a toda la comunidad a que siga visitándonos, porque además contamos con una propuesta gastronómica totalmente artesanal y muy variada", manifestó.
La actividad continuó el domingo
Lisalde también recordó que la feria continuó durante la jornada del domingo hasta el mediodía, con la posibilidad de recorrer los puestos y degustar las distintas propuestas gastronómicas.
La música de Yuruma puso el broche de oro a una jornada que volvió a combinar producción local, cultura y entretenimiento, consolidando al Mercado Sud como uno de los espacios elegidos por los paranaenses para disfrutar del fin de semana.