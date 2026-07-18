Domingo de final: rigen alertas por tormentas naranja y amarilla en Entre Ríos

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta por tormentas para gran parte de Entre Ríos durante este domingo 19 de julio, día en que la Selección argentina enfrentará a España en la final del Mundial 2026. El organismo advirtió sobre la probabilidad de fenómenos meteorológicos de variada intensidad, algunos de ellos fuertes o localmente severos.

La mayor parte del territorio provincial quedó comprendida bajo alerta naranja, mientras que el resto se encuentra bajo alerta amarilla. En tanto, el pronóstico oficial no prevé alertas meteorológicas para el lunes 20 de julio, jornada en la que está previsto el regreso de la delegación argentina al país tras la definición de la Copa del Mundo.

Qué departamentos están bajo alerta naranja

El nivel naranja comprende a los departamentos La Paz, Paraná, Diamante, Nogoyá, Villaguay, San Salvador, Concordia, Federación, Federal y San José de Feliciano.

Según explicó el SMN, este nivel implica que se esperan fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente, por lo que recomendó extremar las precauciones y mantenerse informado a través de los canales oficiales.

Alerta amarilla en el resto del este y sur provincial

Por su parte, la alerta amarilla alcanza a los departamentos Colón, Concepción del Uruguay, Gualeguaychú, Gualeguay, Islas del Ibicuy, Victoria y Rosario del Tala.

En este caso, el organismo indicó que se trata de fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de las actividades cotidianas, por lo que también aconsejó seguir la evolución del pronóstico.

Qué fenómenos se esperan

De acuerdo con la descripción oficial del SMN, el área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas de las cuales podrían alcanzar características fuertes o localmente severas.

Las tormentas podrían estar acompañadas por:

Abundante caída de agua en cortos períodos.

Ocasional caída de granizo.

Fuertes ráfagas de viento.

Intensa actividad eléctrica.

Además, se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 milímetros, aunque esos registros podrían ser superados de manera puntual en algunos sectores.

Ante este panorama, las autoridades recomendaron evitar actividades al aire libre durante las tormentas, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y mantenerse informados mediante los reportes oficiales del Servicio Meteorológico Nacional.