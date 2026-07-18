Imputaron al joven conductor que chocó y mató a un motociclista: cumplirá prisión domiciliaria

La Justicia imputó este sábado a Agustín Exequiel Alba, de 24 años, por el delito de homicidio culposo imprudente, luego del siniestro vial ocurrido durante la madrugada en la intersección de avenida Circunvalación y Blas Parera, en Paraná, en el que murió el motociclista Roberto Galván, un policía retirado de 52 años.

Durante la audiencia realizada esta tarde, el fiscal Juan Manuel Pereyra solicitó una medida de coerción y acordó con la defensa del imputado 45 días de prisión domiciliaria, resolución que fue homologada por el juez de Garantías Eduardo Ruhl. Alba cumplirá la medida en una vivienda de la ciudad de Crespo, de donde es oriundo.

El primer test de alcohol dio positivo

De acuerdo con lo expuesto por el fiscal, el primer peritaje destinado a determinar la presencia de alcohol en el organismo del conductor arrojó resultado positivo.

No obstante, Pereyra aclaró que Alba permaneció en todo momento a disposición de la investigación y accedió voluntariamente a la extracción de sangre, cuyo análisis permitirá establecer con precisión el nivel de alcoholemia al momento del hecho.

Cómo ocurrió el siniestro

Según la investigación preliminar, alrededor de las 6 de la mañana, Alba conducía un Toyota Yaris cuando, por causas que todavía se intentan establecer, embistió desde atrás a una motocicleta de 125 centímetros cúbicos en la que circulaba Roberto Galván.

Como consecuencia del violento impacto, el motociclista falleció en el lugar.

La mecánica del hecho es materia de investigación, aunque los primeros indicios indican que el automóvil habría circulado a considerable velocidad. Tras la colisión, el vehículo continuó su marcha, derribó una columna del alumbrado público y provocó daños en el guardarraíl de la avenida.

La investigación continúa

La causa continuará con la incorporación de los resultados de las pericias accidentológicas, mecánicas y toxicológicas, además de otras medidas de prueba que permitirán determinar las circunstancias en las que ocurrió el siniestro fatal.

Mientras tanto, el conductor permanecerá bajo prisión domiciliaria durante 45 días, plazo durante el cual la Fiscalía avanzará con la recolección de evidencias.