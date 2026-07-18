Allanamiento en Gualeguaychú: secuestraron más de 140 dosis de cocaína y detuvieron a un hombre

Un hombre de 33 años fue detenido este viernes durante un allanamiento realizado por personal de la División Drogas Peligrosas de la Jefatura Departamental Gualeguaychú, en el marco de una investigación por presunto comercio de estupefacientes y amenazas. En el procedimiento se secuestraron más de 140 envoltorios de cocaína listos para su comercialización, además de dinero en efectivo y un teléfono celular.

El operativo se desarrolló entre las 17.30 y las 20.30 en una vivienda ubicada en inmediaciones de las calles Soldado Mosto y Sáenz Peña, en jurisdicción de la Comisaría Tercera.

La medida judicial fue ordenada en el marco de una causa que tramita la Fiscalía Nº 4, a cargo del fiscal Jorge Gutiérrez, con intervención del Juzgado de Garantías y Transición Nº 1, a cargo de la jueza Natalia Lorena Céspedes.

Cocaína fraccionada y dinero en efectivo

Durante la requisa, los efectivos hallaron más de 140 envoltorios de nylon que contenían clorhidrato de cocaína. Tras realizar las pruebas de orientación y el pesaje correspondiente, se determinó que la sustancia secuestrada alcanzó un peso total de 22 gramos.

Además, los investigadores incautaron más de 70.000 pesos en efectivo y un teléfono celular, elementos que quedaron a disposición de la Justicia y serán incorporados a la investigación.

En el domicilio también fueron identificadas cinco personas mayores de edad: tres mujeres de 47, 37 y 29 años, y dos hombres de 33 y 30 años.

Un detenido y cuatro personas supeditadas a la causa

Finalizado el procedimiento, la Fiscalía dispuso la detención del hombre de 33 años, quien fue trasladado y alojado en la Jefatura Departamental Gualeguaychú, donde permanecerá a disposición de la Justicia.

En tanto, las otras cuatro personas identificadas recuperaron la libertad, aunque quedaron supeditadas al avance de la causa que investiga el presunto comercio de estupefacientes y las amenazas denunciadas.