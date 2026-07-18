Vecinos comenzaron a pintar un mural que reflejará la identidad de barrio Rocamora

REDACCIÓN ELONCE
El proyecto surgió en el marco de los talleres culturales municipales y reúne a niños, jóvenes, adultos y adultos mayores en una obra colectiva que se extenderá hasta diciembre. Elonce recorrió la jornada y dialogó con los impulsores de la iniciativa.
El salón de la Comisión Vecinal de barrio Rocamora se convirtió este sábado en un espacio de encuentro, creatividad y participación comunitaria con el inicio de la pintura de un mural colaborativo que buscará representar la identidad y la historia del barrio. La propuesta forma parte de los talleres culturales impulsados por la Municipalidad de Paraná y convocó a vecinos de todas las edades, desde los más pequeños hasta los adultos mayores.
La actividad comenzó durante la tarde y continuará en los próximos meses con nuevas jornadas de trabajo, en las que los participantes irán completando la obra bajo la coordinación del artista y muralista conocido como "Pájaro" Carreira.
En diálogo con Elonce, la presidenta de la comisión vecinal, Graciela Bracho, destacó el valor que tiene este tipo de propuestas para la comunidad.
"El arte expresa lo que pasa en el barrio"
"Gracias por venir a ver lo que están haciendo los chicos y este gran artista, porque sin él no sería posible. También quiero agradecer a la Subsecretaría de Cultura de la Municipalidad, que hizo posible esta iniciativa para que niños, adultos y toda la familia puedan encontrarse con algo tan importante como el arte y expresar lo que pasa en el barrio", sostuvo.
Bracho remarcó que el mural trasciende la pintura y se convierte en un espacio de integración entre distintas generaciones.
"Aprendí con el Pájaro algo muy importante: hasta una raya es arte. Lo más lindo es ver a vecinos, niños, padres, abuelos, hijos, nietos y bisnietos compartiendo este momento. Tenemos cinco generaciones reunidas alrededor de una misma obra", expresó.
Un mural pensado desde la historia del barrio
El muralista explicó que el proyecto comenzó hace tres meses dentro de los talleres culturales que se dictan semanalmente en la vecinal.
"Empezamos trabajando con los vecinos para elegir de qué iba a tratar la obra. Decidimos que representara la identidad y la historia del barrio", indicó.
El artista adelantó algunos de los elementos que formarán parte del mural.
"Van a aparecer el humedal, el río, los edificios, el nombre del barrio y muchos gurises jugando. También habrá flores porque queremos representar la vida del barrio y todo lo que significa este lugar para quienes viven acá", detalló.
Una obra que se construye entre todos
El tallerista señaló que la propuesta busca que cada participante deje su huella en la pared, independientemente de su edad o experiencia.
"Todos los miércoles, de 16 a 17.30, realizamos el taller donde trabajamos las técnicas y los grafismos que luego llevamos al mural. Hoy comenzamos la primera jornada de pintura y vamos a tener al menos una jornada por mes dedicada exclusivamente a la pared", explicó.
Además, destacó la respuesta de los vecinos. "Estamos muy contentos por la repercusión, el apoyo y la participación del barrio. El hecho de que cinco generaciones de una misma familia estén pintando juntas demuestra el valor que tiene esta propuesta", afirmó.
Para el muralista, el trabajo colectivo deja una enseñanza que va más allá del resultado artístico.
"Si nos ponemos de acuerdo para dar una pincelada, podemos generar una obra de arte. Eso fue lo que pasó hoy. Los gurises y los no tan gurises fueron dándole vida a la pared y a las ideas que habíamos trabajado durante las semanas anteriores", comentó.
El mural continuará hasta diciembre
La obra recién comenzó y demandará varios meses de trabajo hasta quedar terminada.
"Esto va a seguir hasta diciembre", confirmó el artista, quien invitó a más vecinos a sumarse a las próximas jornadas.
La presidenta de la vecinal también valoró el clima de encuentro que generó la actividad, que finalizó con una merienda compartida entre los participantes.
"Agradezco a Quique Ríos por colaborar con la merienda y a todos los vecinos que ayudaron con las tortas fritas y los ingredientes. Todo se hace en familia y eso es lo que más me gusta: que la comunidad participe", manifestó.
Finalmente, Bracho resaltó el rol que cumple la institución en el barrio.
"La vecinal tiene las puertas abiertas para brindar contención a niños, adolescentes y adultos. Estamos felices de contar con estos talleres y de tener un artista de este nivel trabajando con nuestros vecinos", concluyó.