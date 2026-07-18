 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Sociedad

Nueva York se vistió de celeste y blanco: Miles de argentinos coparon Times Square en el último banderazo antes de la final

A menos de 24 horas de la definición del Mundial 2026 frente a España, miles de hinchas argentinos se reunieron en Times Square para brindar el último aliento al seleccionado. El emblemático punto de Nueva York se vistió de celeste y blanco.

18 de Julio de 2026
Banderazo histórico.
Banderazo histórico.

A menos de 24 horas de la definición del Mundial 2026 frente a España, miles de hinchas argentinos se reunieron en Times Square para brindar el último aliento al seleccionado. El emblemático punto de Nueva York se vistió de celeste y blanco.

Banderazo en Nueva York. La cuenta regresiva para la final del Mundial 2026 ya se vive con intensidad en Estados Unidos. A menos de 24 horas del encuentro decisivo entre Argentina y España, miles de simpatizantes albicelestes protagonizaron este sábado un multitudinario banderazo en Times Square, uno de los sitios más emblemáticos de Nueva York.

Foto: EFE/ Octavio Guzm&aacute;n Octavio Guzman
Foto: EFE/ Octavio Guzmán Octavio Guzman

Con banderas, camisetas, bombos, bengalas de humo celestes y blancas y cánticos que se hicieron sentir en pleno corazón de Manhattan, miles de hinchas argentinos se congregaron para darle el último respaldo al equipo de Lionel Scaloni antes del partido que definirá al nuevo campeón del mundo.

Una convocatoria que se repitió durante todo el Mundial

 

La iniciativa fue impulsada por distintas agrupaciones de hinchas argentinos que siguieron al seleccionado a lo largo de toda la Copa del Mundo y que ya habían organizado banderazos similares en las ciudades donde disputó sus anteriores compromisos.

Foto: Once Diario
Foto: Once Diario

El encuentro comenzó durante la tarde y rápidamente transformó a Times Square en un escenario teñido de celeste y blanco. Turistas de diferentes países se acercaron para registrar con sus teléfonos el colorido espectáculo, mientras los fanáticos argentinos entonaban las canciones tradicionales que acompañan a la Selección.

Foto: Once Diario
Foto: Once Diario

El clima fue completamente festivo y familiar, con familias enteras, grupos de amigos y simpatizantes llegados desde distintos puntos de Argentina y del mundo, unidos por la ilusión de volver a conquistar la Copa del Mundo.

La ilusión de una nueva estrella

 

El banderazo representó el último gran encuentro de los hinchas argentinos antes de trasladarse este domingo al estadio donde se disputará la final frente a España.

La expectativa es enorme entre los simpatizantes, que sueñan con ver a la Selección defender el título obtenido en Qatar 2022 y alcanzar un histórico bicampeonato mundial.

Temas:

banderazo Nueva York Argentinos Hinchas time square
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso