Nueva York se vistió de celeste y blanco: Miles de argentinos coparon Times Square en el último banderazo antes de la final

A menos de 24 horas de la definición del Mundial 2026 frente a España, miles de hinchas argentinos se reunieron en Times Square para brindar el último aliento al seleccionado. El emblemático punto de Nueva York se vistió de celeste y blanco.
Banderazo en Nueva York. La cuenta regresiva para la final del Mundial 2026 ya se vive con intensidad en Estados Unidos. A menos de 24 horas del encuentro decisivo entre Argentina y España, miles de simpatizantes albicelestes protagonizaron este sábado un multitudinario banderazo en Times Square, uno de los sitios más emblemáticos de Nueva York.
¡ARRANCÓ EL ÚLTIMO BANDERAZO ARGENTINO! A menos de 24 horas de la final, así está Time Square en Nueva York 🇦🇷 pic.twitter.com/EGORJrwWdk— TyC Sports (@TyCSports) July 18, 2026
Con banderas, camisetas, bombos, bengalas de humo celestes y blancas y cánticos que se hicieron sentir en pleno corazón de Manhattan, miles de hinchas argentinos se congregaron para darle el último respaldo al equipo de Lionel Scaloni antes del partido que definirá al nuevo campeón del mundo.
Y el banderazo era a las 17 hs Locura total pic.twitter.com/I1iwpirOpR— Seba - El chico de las millas ✈️ (@chicodlasmillas) July 18, 2026
Una convocatoria que se repitió durante todo el Mundial
La iniciativa fue impulsada por distintas agrupaciones de hinchas argentinos que siguieron al seleccionado a lo largo de toda la Copa del Mundo y que ya habían organizado banderazos similares en las ciudades donde disputó sus anteriores compromisos.
🇦🇷🚩 ¡A falta de una hora para el inicio oficial del 'Banderazo' de @Argentina, así está Times Square! 👀 Nuestro @santiovalle se ha infiltrado entre los aficionados de la Albiceleste a un día de la final de la #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/BlKPVMgNpB— El Larguero (@ellarguero) July 18, 2026
El encuentro comenzó durante la tarde y rápidamente transformó a Times Square en un escenario teñido de celeste y blanco. Turistas de diferentes países se acercaron para registrar con sus teléfonos el colorido espectáculo, mientras los fanáticos argentinos entonaban las canciones tradicionales que acompañan a la Selección.
Arrancó el banderazo argentino para la Scaloneta en Times Square, ya se canta por el Diego y de fondo... ¡Una leyenda del fútbol brasileño! ¡PELÉ! 🎬 #ESPNMundial 📺 Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/UzFdF74Abf— SportsCenter (@SC_ESPN) July 18, 2026
El clima fue completamente festivo y familiar, con familias enteras, grupos de amigos y simpatizantes llegados desde distintos puntos de Argentina y del mundo, unidos por la ilusión de volver a conquistar la Copa del Mundo.
#Mundial2026 | 𝐎𝐍𝐂𝐄 𝐄𝐍 𝐍𝐔𝐄𝐕𝐀 𝐘𝐎𝐑𝐊: 🗣️ "EL QUE NO SALTA ES UN INGLÉS" La afición #Argentina le cantó a #Inglaterra durante el banderazo. 📹 @Mario_Sanchez1 pic.twitter.com/MOyAO4f0gy— ONCE Diario (@oncediariomx) July 18, 2026
#Mundial2026 | 𝐎𝐍𝐂𝐄 𝐄𝐍 𝐍𝐔𝐄𝐕𝐀 𝐘𝐎𝐑𝐊: EL BANDERAZO DE ARGENTINA 🇦🇷🔥 Hinchas de la Albiceleste se dieron cita en Times Square para alentar al equipo previo a la Final ante #España. 📹 @PauGtz03 pic.twitter.com/eAuuwU6nDx— ONCE Diario (@oncediariomx) July 18, 2026
La ilusión de una nueva estrella
El banderazo representó el último gran encuentro de los hinchas argentinos antes de trasladarse este domingo al estadio donde se disputará la final frente a España.
Banderazo argentino en Times Suárez. Cesó la lluvia y aparecieron miles de albicelestes pic.twitter.com/aIUSZngBP3— Jaime Ricardo Gómez (@JaimeRicardoG) July 18, 2026
La expectativa es enorme entre los simpatizantes, que sueñan con ver a la Selección defender el título obtenido en Qatar 2022 y alcanzar un histórico bicampeonato mundial.