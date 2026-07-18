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Rescataron a 23 personas atrapadas por la nieve en medio de un intenso temporal en Mendoza

Los operativos se realizaron en distintos puntos de la alta montaña mendocina, donde las fuertes nevadas y el viento blanco dejaron acumulaciones récord de nieve. Las autoridades mantienen cerrada la circulación y advirtieron que el mal tiempo continuará.

18 de Julio de 2026
Rescate en la cordillera de Mendoza.
Rescate en la cordillera de Mendoza.

Los operativos se realizaron en distintos puntos de la alta montaña mendocina, donde las fuertes nevadas y el viento blanco dejaron acumulaciones récord de nieve. Las autoridades mantienen cerrada la circulación y advirtieron que el mal tiempo continuará.

Un total de 23 personas fueron rescatadas en distintos operativos realizados en la alta montaña mendocina, luego de quedar atrapadas por el intenso temporal de nieve que afecta a la cordillera. El procedimiento más importante se desarrolló en Puente del Inca, donde fueron asistidas 12 personas, mientras que otras fueron auxiliadas en Horcones, Penitentes y Las Cuevas.

De acuerdo con el reporte oficial, los equipos de emergencia lograron rescatar a 12 personas en Puente del Inca, cinco en Horcones, cuatro en Penitentes y dos en Las Cuevas, elevando a 23 el total de personas asistidas durante las últimas horas.

 

Operativos en condiciones extremas

 

Las tareas de rescate se llevaron adelante en un contexto de condiciones climáticas extremas, con intensas nevadas y viento blanco, un fenómeno que reduce drásticamente la visibilidad y dificulta la orientación en la montaña.

Para concretar los operativos, efectivos de Gendarmería Nacional utilizaron un vehículo técnico especializado Hägglunds, equipado con doble tracción sobre orugas y diseñado para desplazarse sobre nieve profunda y en escenarios de difícil acceso.

 

Acumulaciones récord de nieve

 

El temporal, que comenzó el miércoles y se intensificó durante las últimas horas, dejó registros históricos de acumulación de nieve en distintos sectores de la cordillera.

Hasta la mañana de este sábado se registraban 3,30 metros de nieve en Las Cuevas, entre 2 y 2,50 metros en Puente del Inca y alrededor de 2 metros en Penitentes.

El mal tiempo continuará

 

Las autoridades informaron que la circulación continúa cerrada en la zona cordillerana y recomendaron evitar cualquier intento de transitar por el sector debido al riesgo que representan las fuertes nevadas, las ráfagas de viento y la escasa visibilidad.

Además, el pronóstico no es favorable: se prevé que las nevadas continúen durante toda la jornada del sábado y que las condiciones meteorológicas adversas puedan extenderse hasta el 31 de julio.

Temas:

mendoza temporal nieve
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