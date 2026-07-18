Mbappé superó a Messi y es el máximo goleador de la historia de los Mundiales: a cuántos quedó el capitán argentino

Un duelo que también se juega en los récords.

Kylian Mbappé escribió este sábado un nuevo capítulo en la historia de los Mundiales al convertirse en el máximo goleador de todos los tiempos. El delantero francés llegó a 22 goles en Copas del Mundo luego de marcar un doblete en el encuentro por el tercer puesto del Mundial 2026.

Con esas dos conquistas, el atacante superó la marca que hasta ahora compartía con Lionel Messi, quien tendrá este domingo la posibilidad de responder cuando Argentina enfrente a España en la gran final que se disputará en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Messi buscará acercarse en la final

La definición del Mundial no solo pondrá en juego el título, sino también la pelea por los principales registros individuales.

Messi llega al encuentro decisivo con ocho goles en la presente Copa del Mundo y buscará ampliar su cuenta personal para reducir la diferencia con Mbappé en la tabla histórica de goleadores.

Además, el capitán argentino intentará conducir a la Selección hacia un nuevo campeonato mundial, con la posibilidad de conquistar el bicampeonato.

Un duelo que también se juega en los récords

La histórica rivalidad deportiva entre Messi y Mbappé suma un nuevo capítulo en el cierre del Mundial 2026.

Mientras el francés ya finalizó su participación con un nuevo récord goleador, el rosarino todavía dispone de una oportunidad para seguir escribiendo su propia historia en la Copa del Mundo.

Todos los ojos estarán puestos este domingo en la final entre Argentina y España, donde además del título quedará abierta la posibilidad de que Messi vuelva a acortar distancias en la carrera por convertirse en el máximo artillero de la historia de los Mundiales.